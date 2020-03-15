Дешевый электромобиль Renault, дорогая Лада и нарушение на видео — ТОП недели

Самые дешевые модели Renault (даже с электромотором), новый Hyundai с помятым кузовом, видеозапись для нарушителей и странная Lada Vesta – самое важное, интересное и необычное от AutoOboz.
Рынок электромобилей Renault завоюет с помощью бюджетного кроссовера с батареей. Уже появилась первая информация о стоимости потенциального бестселлера.
Dacia Spring
en.media.groupe.renault.com
Renault Sandero – один из лидеров на рынке новых автомобилей в Украине. Вот-вот появится третье поколение знаменитой модели, и мы почти знаем, как она будет выглядеть.
Стильный дизайн и технологичные фары – следующий Sandero будет очень современным
autoweek.nl
Hyundai продолжает экспериментировать с дизайном. К тому же в компании стараются каждый раз показывать что-нибудь необычное. На этот раз корейцы точно удивили всех...
Никогда не знаешь, чем закончится очередная поездка. Иногда можно попасть в такую ситуацию, где пострадает сразу несколько дорогущих суперкаров. Главное, что все живы, верно?..
ДТП с участием BMW X5 и двух McLaren
facebook.com/paul.dubois.144
Система автоматической видеофиксации призвана победить нарушителей ПДД. Теперь в Украине с ними будут бороться именно таким образом.
Лада Веста подорожала! В салоне бюджетной модели появились материалы сомнительного качества, за которые теперь попросят дополнительные деньги.
Повышение цены может негативно отразиться на рыночных позициях Лада Веста
Toyota готовит новый кроссовер, о котором мы знаем уже достаточно много. Самое интересное, что его построят на платформе суперпопулярного RAV4.
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