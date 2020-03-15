Дешевый электромобиль Renault, дорогая Лада и нарушение на видео — ТОП недели

Самые дешевые модели Renault (даже с электромотором), новый Hyundai с помятым кузовом, видеозапись для нарушителей и странная Lada Vesta – самое важное, интересное и необычное от AutoOboz.

Рынок электромобилей Renault завоюет с помощью бюджетного кроссовера с батареей. Уже появилась первая информация о стоимости потенциального бестселлера.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Renault Sandero – один из лидеров на рынке новых автомобилей в Украине. Вот-вот появится третье поколение знаменитой модели, и мы почти знаем, как она будет выглядеть.

Стильный дизайн и технологичные фары – следующий Sandero будет очень современным autoweek.nl

Hyundai продолжает экспериментировать с дизайном. К тому же в компании стараются каждый раз показывать что-нибудь необычное. На этот раз корейцы точно удивили всех...

Никогда не знаешь, чем закончится очередная поездка. Иногда можно попасть в такую ситуацию, где пострадает сразу несколько дорогущих суперкаров. Главное, что все живы, верно?..

ДТП с участием BMW X5 и двух McLaren facebook.com/paul.dubois.144

Система автоматической видеофиксации призвана победить нарушителей ПДД. Теперь в Украине с ними будут бороться именно таким образом.

Лада Веста подорожала! В салоне бюджетной модели появились материалы сомнительного качества, за которые теперь попросят дополнительные деньги.

Повышение цены может негативно отразиться на рыночных позициях Лада Веста

Toyota готовит новый кроссовер, о котором мы знаем уже достаточно много. Самое интересное, что его построят на платформе суперпопулярного RAV4.

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