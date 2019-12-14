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14 декабря • обновлено в 19:27
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Дешевые Renault и война электромобилей: топ новостей недели

1.3т
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Уходящая неделя не разочаровала: невероятно дешевые автомобили Renault, удивительные электрокары (старые и новые) и пыльные находки, о которых никто даже не подозревал.

OBOZREVATEL подобрал главные новости автомобильной недели, которые просто невозможно пропустить.

Заброшенный электромобиль General Motors

Заброшенный электромобиль General Motors

thedrive.com

Необычный GM EV1 – один из первых массовых электромобилей, в 90-е этот сегмент еще был экспериментальным. Компания не продавала эту модель, а лишь сдавала в аренду. В последствии все экземпляры были утилизированы, однако единственный все же уцелел.

Брошенная Audi A8 в Киеве

Брошенная Audi A8 в Киеве

instagram.com, luxcar_of_ua

Еще одна пыльная находка – на этот раз в Украине – роскошный седан Audi A8. При этом не какой-то старый гниющий экземпляр, а модель новой генерации. Что с ней случилось?

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В Украину приедет самый дешевый кроссовер Mercedes: новые детали

Любимчик бюджетного сегмента – Renault – готовит очередной бестселлер. Им станет дешевый компактный кроссовер с довольно мощным двигателем.

Renault City K-ZE

Renault City K-ZE

renault.com

Кроме того, Renault планирует в скором времени привезти на европейский рынок бюджетный электромобиль. Уже известна цена – около 9 000 евро. Неужели Украине тоже достанется?

На данный момент, кажется, владельцы электрокаров и авто с ДВС не готовы примириться. Иначе как объяснить продолжающиеся блокировки зарядных станций и АЗС?

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Если же традиционные электромобили вам не по душе, но использование горючего топлива никуда не годится, стоит присмотреться к водородным авто. Например, один из таких Hyundai уже доказал свою эффективность.

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Б/у авто из Европы: ждем китайские подделки BMW и Toyota

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль электромобили кроссовер Renault Hyundai Tesla Audi новости
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