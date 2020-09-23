Компания Opel презентовала гоночную версию Corsa

Немецкий бренд Opel представил нового представителя семейства Corsa – гоночный болид Corsa Rally4.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Модель Opel Corsa Rally4 разработана для клиентов, которые учувствуют в раллийных гонках национального или международного масштаба.

Новинка является наследником модели Adam R2, с которой Opel четыре года подряд (2015-2018 гг.) выигрывал чемпионский титул в Европейском ралли юниоров. Кроме того, этот гоночный автомобиль собрал впечатляющий список достижений: более 220 побед в своем классе, 530 подиумов, 32 титула в национальных чемпионатах. И новинка Opel Corsa Rally4 должна стать достойным преемником.

Corsa R4 разработана в соответствии с требованиями класса Rally4, который пришел на смену классу R2. Вместо четырехцилиндрового атмосферного мотора, который использовался на модели Adam R2, под капотом Corsa R4 установлен 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонадувом. Он имеет в своем активе 208 л.с. мощности и 290 Нм крутящего момента.

Вся мощность передается на передние колеса через секвентальную 5-ступенчатую КП и регулируемый дифференциал повышенного трения. Кроме того, автомобиль получил собственную регулируемую подвеску с пружинами Eibach и амортизаторами Öhlins.

После нескольких месяцев различных испытаний, специалисты гоночных подразделений Opel Motorsport и PSA Motorsport провели финальные тесты Corsa R4 на юге Франции. За пять дней команда тест-пилотов преодолела более 1 000 км по гравийным и асфальтовым дорогам в разных погодных условиях.

Пилот-испытатель спортивного отделения Opel Motorsport Марьян Грибель подвел общие итоги тестов: "Opel Corsa Rally4 очень прост в управлении, хорошо реагирует на изменения в настройках. Благодаря увеличенной колесной базе по сравнению с Adam R2, новинка более устойчива в быстрых поворотах, при этом сохранила отменную маневренность. Турбомотор великолепен и ощущается очень мощным, особенно при движении в гору. Благодаря более высокому крутящему моменту и гораздо более широкому диапазону оборотов, переключать передачи можно значительно реже, чем на машине с атмосферным двигателем".

Йорг Шротт, директор гоночного подразделения Opel Motorsport, заявил: "Наши клиенты могут рассчитывать на быстрый и надежный раллийный автомобиль, чем в прошлом славился Adam R2. Важно отметить, что Opel Corsa Rally4 разрабатывался также и с учетом минимально возможных эксплуатационных расходов. Это экономит бюджеты спортивных команд-клиентов, а также обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества".

Наконец, новинка Opel Corsa Rally4 будет выступать в роли следующего шага для молодых пилотов, которые участвуют в совместной программе Opel и ADAC по продвижению "молодых талантов". Начав с гоночной серии ADAC Opel e-Rally Cup и выступая за рулем электромобиля, лучшие молодые талантливые пилоты получают возможность приобщиться к команде ADAC Opel Rally Junior Team и оказаться в салоне Opel Corsa Rally4. После чего пилоты-юниоры могут рассчитывать на более сложную международную программу выступлений, в которой они могут сделать следующие шаги в развитии собственной карьеры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Opel провела мировую презентацию нового кроссовера Mokka.