Яблочный пирог насыпной от Лизы Глинской

"Когда дом завален яблоками, но запекать их надоело, а просто есть сырыми скучно - готовьте этот яблочный пирог!" - советует известный и авторитетный кондитер Украины Лиза Глинская.

Невероятно вкусный и простой рецепт. Часть яблок в пироге можно заменить на тыкву, морковь, или же добавить кокосовую стружку, если захочется экзотики. Уверена на 100% - яблочный пирог понравится всем!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

Расчет на форму круглую, разъёмную, диаметром 22 см

• 200 г муки

• 200 г манной крупы

• 200 г сахара (можно коричневый тростниковый)

• 10 г разрыхлителя

• 1/3 ч. л. соли

• 1 ч. л. корицы (можно заменить на ваниль)

• 10 шт яблок, средних

• 100 г сливочного масла (холодного)

• 50 г коричневого тростникового сахара

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар (200 г), разрыхлитель, соль, корицу.

Белый сахар можно заменить на коричневый тростниковый, а корицу можно заменить ванилью.

Шаг 2

Подготавливаем яблоки для пирога: очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.

Шаг 3

В разъёмную форму укладываем пергамент, промазываем сливочным маслом. выкладываем слоями, чередуя их: слой сухих ингредиентов, слой натертых яблок, снова сухие ингредиенты, яблоки и так далее. Заканчиваем сборку сухими ингредиентами.

Шаг 4

Натираем холодное сливочное масло на мелкой терке и присыпаем тростниковым сахаром (50 г).

Шаг 5

Выпекаем пирог в разогретой до 180°С духовке 50 минут.

Шаг 6

Даем пирогу полностью остыть. Присыпаем сахарной пудрой. Яблочный пирог готов!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал