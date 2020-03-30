Яблочный пирог насыпной от Лизы Глинской

"Когда дом завален яблоками, но запекать их надоело, а просто есть сырыми скучно - готовьте этот яблочный пирог!" - советует известный и авторитетный кондитер Украины Лиза Глинская.
Невероятно вкусный и простой рецепт. Часть яблок в пироге можно заменить на тыкву, морковь, или же добавить кокосовую стружку, если захочется экзотики. Уверена на 100% - яблочный пирог понравится всем!
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Расчет на форму круглую, разъёмную, диаметром 22 см
• 200 г муки
• 200 г манной крупы
• 200 г сахара (можно коричневый тростниковый)
• 10 г разрыхлителя
• 1/3 ч. л. соли
• 1 ч. л. корицы (можно заменить на ваниль)
• 10 шт яблок, средних
• 100 г сливочного масла (холодного)
• 50 г коричневого тростникового сахара
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар (200 г), разрыхлитель, соль, корицу.
Белый сахар можно заменить на коричневый тростниковый, а корицу можно заменить ванилью.
Шаг 2
Подготавливаем яблоки для пирога: очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
Шаг 3
В разъёмную форму укладываем пергамент, промазываем сливочным маслом. выкладываем слоями, чередуя их: слой сухих ингредиентов, слой натертых яблок, снова сухие ингредиенты, яблоки и так далее. Заканчиваем сборку сухими ингредиентами.
Шаг 4
Натираем холодное сливочное масло на мелкой терке и присыпаем тростниковым сахаром (50 г).
Шаг 5
Выпекаем пирог в разогретой до 180°С духовке 50 минут.
Шаг 6
Даем пирогу полностью остыть. Присыпаем сахарной пудрой. Яблочный пирог готов!
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