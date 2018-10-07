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ПолитикаЭкономика

Зверское убийство журналистки в Болгарии: найден ''русский след''

1.9тЧитать материал на украинском

В деле об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой найдены следы крупной российской нефтекомпании "Лукойл".

Как говорится в Telegram-канале ALLГолобуцький, след идет к болгарской "дочке" компании. Отмечается, что в этой цепочке были и другие журналисты, которые вели аналогичные расследования.

"Кремль продолжает "крестовый поход против Европы": в Болгарии жестоко убита журналистка Виктория Маринова, занимавшаяся в рамках спецпрограммы ЕС расследованием злоупотреблений относительно финансов из фондов ЕС и коррупции. Один из следов вёл к болгарской "дочке" Лукойла. До неё были убиты другие журналисты, ведшие аналогичные расследования: Дафна Галисия на Мальте год назад, в октябре 2017-го, и Ян Куцяк (вместе с невестой) в Словакии.

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Привычка убивать не умирает в русском мире. Хотя ведь очевидно: если след ведёт к РФ, то убийство скорее спровоцирует более жёсткие меры, более глубокое расследование, выльется в дополнительные санкции и ослабление позиций российского лобби. Но нет, тягу к крови не преодолеть", - пишет автор канала.

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Как писал ранее OBOZREVATEL, в Болгарии жестоко убили директора и ведущую регионального телеканала TVN Викторию Маринову, которая расследовала махинации с деньгами ЕС.

Полиция сейчас отрабатывает несколько мотивов, в том числе и профессиональную деятельность убитой. Пока известно, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

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N Y
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Бабченко убили суки...а потом он воскрес...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
спецпрограммы ЕС расследованием злоупотреблений относительно финансов из фондов ЕС и коррупции - виноват Лукойл ... сцуко убейтесь об стену ...деньги ЕС внутри ЕС, при чем тут Лукойл ...
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Воронов Евгений,
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