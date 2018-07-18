Зверское убийство украинца в Турции: отправка тела вылилась в скандал

Тело погибшего на курорте в Турции украинца Андрея Совы до сих пор не могут транспортировать в Запорожье. История "возвращения" вылилась в скандал.

Дипломаты пытаются ускорить процесс, однако не могут точно сказать, когда именно будут готовы все документы, сообщает ТСН.

"По информации консула, страховая компания заканчивает документальное оформление транспортировки тела погибшего в Украину", - подчеркнул начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Предположительно, "последний рейс" осуществлят в четверг, 18 июля.

Не на камеру работники страховой компании и турагенства рассказали, что бюрократические трудности возникли с аэропортом Запорожья.

Однако там все отрицают и говорят, что договоренность уже есть. "По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10:10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании "Роза ветров", - прокомментировали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент россиянин Андрей Похвальный, который избил украинца в Турции, в результате чего тот скончался, арестован и находится в турецкой тюрьме, где ждет суда.