Не думаю, що нинішні перемовини поміж Володимиром Путіним і Дональдом Трампом будуть результативними й ефективними. Чому? Ні США Росії, ні Росія США не можуть одна одній нічого запропонувати. Маю на увазі в цій системі бажань і координат, які існують у Вашингтоні і в Москві. Вони просто різні. Це паралельні прямі і за законами політичної математики зійтися вони не можуть. Звісно, в результаті зміненого політичного курсу Росії можуть і тоді ця пряма президента Путіна може піти інакше до президента Трампа.

Я уявляю собі, чого хоче президент Путін. Він хоче, щоб США припинили втручатися у сферу впливу Росії. Але це ви називаєте "сфера впливу Росії", а Путін називає це внутрішніми інтересами Росії і внутрішньою політикою Росії. І Україна, на його думку, - це сфера внутрішньої політики Росії, а сфера впливу - це Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, країни Балтії. Це ті країни, які колись були сферою впливу Радянського Союзу. І от якщо Трамп припинить в втручатися в ці справи, Путін може інакше поводити себе по відношенню до США. Чи може це Трамп йому пообіцяти? Не може, бо Трамп нікуди не втручався. Це в голові у Путіна американці влаштували в Україні Майдан, а Трамп же точно знає, що він нічого не влаштовував.

Трамп може хотіти від Путіна, щоб той допоміг йому із зменшенням іранського впливу в Сирії. Для близькосхідної політики Трампа це принципово важливо. Путін може це зробити? Не може. А чи може він це Трампу пообіцяти? Може. В тому то і фокус - обидва лідери можуть пообіцяти один одному все що завгодно тому, що вони не можуть нічого один для одного зробити.

Новости Путину на встрече с Трампом не на что рассчитывать

Це як із Північною Кореєю. Обидва лідери могли пообіцяти один одному все, але Трамп вважав цю зустріч успішною тому, що вони нічого один для одного зробити не можуть. Чи може Трамп зняти санкції проти Північної Кореї до повної денуклеаризації корейського півострова? Ні, не може. Чи може Кім Чен Ин відмовитися від ядерної зброї, яку він вважає єдиною гарантією порятунку свого режиму? Не може. Але чи можуть вони сказати, що готові це забезпечити? Можуть. Така політика зараз - імітація можливостей.

Після тривалої перерви напередодні зустрічі лідерів США і Радянського Союзу Рональда Рейгана і Михайла Горбачова в Рейк'явіку теж всім було цікаво, чого ж вони можуть досягти. Але вони не досягли нічого. Важливою новиною був сам факт зустрічі, що вони зустрілися. Але лідери країн жили в настільки різних світах і настільки це були паралельні прямі, що вони не могли ні про що домовитися.

А потім, коли можливості Радянського Союзу почали слабнути і по мірі їх послаблення курс Союзу почав коригуватися, його політична пряма почала рухатися в бік США. Але це було вже не за Рональда Рейгана, а за Джорджа Буша-старшого. Рейган так ні про що із Москвою не домовився.

Хоча хотів, але не міг.