Знакомы 18 лет: австрийская "невеста" Путина раскрыла детали свадьбы

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскрыла подробности визита президента РФ Владимира Путин на ее свадьбу.

Дипломат отметила, что глава Кремля прибыл на торжество, как частное лицо, передает "Коммерсант".

Кнайсль рассказала, что резонанс в СМИ был огромным, но она на такое не рассчитывала.

"Я придерживаюсь позиции, что в таких ситуациях не надо раскаиваться: что произошло, то произошло… В тот момент, когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик (в СМИ. – Ред.). Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник", – сообщила она.

Владимир Путин и Карин Кнайсль

Также министр рассказала о первой встрече с Путиным.

"Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение", – вспомнила она.

Владимир Путин и Карин Кнайсль

Карин Кнайсль и Владимир Путин

Владимир Путин и Карин Кнайсль

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

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