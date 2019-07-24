Сам по себе факт гибели такой уникальной подводной лодки как АС-12 “Лошарик” (“Калитка”) уже экстраординарен и требует жесткой порки высших чинов при увесистых погонах. Но, по мере того как всплывают все новые подробности её гибели, очевидным становится и то, в насколько отчаянном и патовом состоянии находится ВПК РФ.

Я в своих материалах регулярно пишу о том, что ВПК РФ на самом деле это бледная моль в сравнении с тем, что из себя представлял комплекс в эпоху СССР. Более того, нынешний технический и технологический потенциал РФ (хотя я бы это назвал не потенциалом, а коллапсом) не способен не то, чтобы повторить достижения СССР, но и достойно обслуживать имеющиеся у них в пользовании, переданные по наследию, образцы техники.

Так случилось и с АС-12, ведь как стало известно из последних сообщений, причиной катастрофы и гибели “голубой крови” ВМС РФ стали аккумуляторные батареи. Но, вот, что интересно. Ранее на подводной лодке устанавливались серебряно-цинковые аккумуляторы украинского производства. Но, после того как Украина прекратила ВТС с Россией, их в срочном порядке импортзаместили на российские литий-ионные батареи, выпускаемые Санкт-Петербургским заводом ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель".

Что интересно, российские батареи позиционируются как взрывобезопасные. Но, как известно, причиной гибели офицеров на АС-12 стал, в том числе и взрыв аккумуляторных батарей.

Собственно, что тут ещё можно сказать? Очень эффективно импортзаместили. Ну, и как не крути, а в каком-то смысле, Украина, опосредственно, но приложила руку к ликвидации уникальной диверсионной подводной лодки. Норвежцы, не благодарите!

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