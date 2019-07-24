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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Украина приложила руку к ликвидации российской подлодки

15.7т

Сам по себе факт гибели такой уникальной подводной лодки как АС-12 “Лошарик” (“Калитка”) уже экстраординарен и требует жесткой порки высших чинов при увесистых погонах. Но, по мере того как всплывают все новые подробности её гибели, очевидным становится и то, в насколько отчаянном и патовом состоянии находится ВПК РФ.

Я в своих материалах регулярно пишу о том, что ВПК РФ на самом деле это бледная моль в сравнении с тем, что из себя представлял комплекс в эпоху СССР. Более того, нынешний технический и технологический потенциал РФ (хотя я бы это назвал не потенциалом, а коллапсом) не способен не то, чтобы повторить достижения СССР, но и достойно обслуживать имеющиеся у них в пользовании, переданные по наследию, образцы техники.

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Так случилось и с АС-12, ведь как стало известно из последних сообщений, причиной катастрофы и гибели “голубой крови” ВМС РФ стали аккумуляторные батареи. Но, вот, что интересно. Ранее на подводной лодке устанавливались серебряно-цинковые аккумуляторы украинского производства. Но, после того как Украина прекратила ВТС с Россией, их в срочном порядке импортзаместили на российские литий-ионные батареи, выпускаемые Санкт-Петербургским заводом ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель".

Что интересно, российские батареи позиционируются как взрывобезопасные. Но, как известно, причиной гибели офицеров на АС-12 стал, в том числе и взрыв аккумуляторных батарей.

Собственно, что тут ещё можно сказать? Очень эффективно импортзаместили. Ну, и как не крути, а в каком-то смысле, Украина, опосредственно, но приложила руку к ликвидации уникальной диверсионной подводной лодки. Норвежцы, не благодарите!

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Автор
Злой одессит Злой одессит
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Сегодня на смене ну совсем,совсем тупые троли.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Говорят - дерьмо не тонет! Тонет! Доказано кацaпами на "Лошарике"! (с)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Махал Махалыч, ТАК САЛОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВПЕРЕДИ----- истекает срок действия перезагрузки почти всех ядерных обьектов , а перезагружал ихКБ УКРАИНЫ и наши спецы и это 2020 год !!!!!!
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
В мультике про капитана Врунгеля была такая крылатая фраза : как вы лодку назовете - так она и поплывет!Так что на Лошарике погибли из-за простой оплошности ! Литий ионные аккумуляторы бывали случаи что взрывались даже в смартфонах ! А мощность аккумуляторов подлодки в разы выше чем самый мощный акумулятор в смартфоне! И куда только смотрели расеянские анженеры?
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