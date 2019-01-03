Жуткий момент авиакатастрофы в Бразилии попал на видео

Над бразильским городом Убатуба 1 января потерпел крушение вертолет Robinson R44 PR-RMZ.

Момент падения удалось заснять пассажиру воздушного судна, пишет в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Отмечается, что все трое человек на борту остались живы, но от удара лопастью погиб один из пешеходов.

Пассажир вертолета Robinson R44 снял его крушение над г.Убатуба в Бразилии 01.01.2019. Все трое человек на борту остались живы, но от удара лопастью погиб один из пешеходов. pic.twitter.com/3TmIK2O9qP — Рустем Адагамов (@adagamov) 3 января 2019 г.

Robinson R44 PR-RMZ после крушения Twitter Рустем Адагамов

Robinson R44 PR-RMZ после крушения Twitter Рустем Адагамов

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