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Жуткий момент авиакатастрофы в Бразилии попал на видео

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Над бразильским городом Убатуба 1 января потерпел крушение вертолет Robinson R44 PR-RMZ.

Момент падения удалось заснять пассажиру воздушного судна, пишет в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Отмечается, что все трое человек на борту остались живы, но от удара лопастью погиб один из пешеходов.

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Robinson R44 PR-RMZ после крушения

Robinson R44 PR-RMZ после крушения

Twitter Рустем Адагамов

Robinson R44 PR-RMZ после крушения

Robinson R44 PR-RMZ после крушения

Twitter Рустем Адагамов

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Житомирщине разбился военный самолет Су-27, пилот погиб.

Место
Бразилия
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