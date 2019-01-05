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Жуткая смерть: в Польше в квест-комнате погибли пятеро подростков

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В польском городе Кошалин пятеро 15-летних подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Также огонь чуть не унес жизнь мужчины.

Пятеро девушек проходили игровой квест в развлекательном зале "Комната побега", но оказались запертыми в огненной ловушке, пишет Associated Press.

"Все жертвы в тот день отмечали день рождения одной из них. Также 25-летний мужчина был госпитализирован с ожогами", — пояснил спикер местной пожарной службы Томас Кубияк.

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Пожар в Польше

Пожар в Польше

Twitter Radio Koszalin

Он отметил, что тела нашли рядом с очагом горения, но огонь их не тронул. Причиной смерти подростков стало удушение продуктом горения — карбоном монооксидом.

Квест-комната

Квест-комната

Twitter Radio Koszalin

Как писал OBOZREVATEL, в польском городе Вроцлав в ночь на 17 декабря вспыхнул мощнейший пожар на заводе по переработке мусора.

Серьезные травмы получила одна из спасательниц, которая боролась с огнем. Всего в тушении пожара принимало участие несколько десятков пожарных команд, которые трудились более двух часов подряд.

Место
Польша
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