Жуткая смерть: в Польше в квест-комнате погибли пятеро подростков

В польском городе Кошалин пятеро 15-летних подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Также огонь чуть не унес жизнь мужчины.

Пятеро девушек проходили игровой квест в развлекательном зале "Комната побега", но оказались запертыми в огненной ловушке, пишет Associated Press.

"Все жертвы в тот день отмечали день рождения одной из них. Также 25-летний мужчина был госпитализирован с ожогами", — пояснил спикер местной пожарной службы Томас Кубияк.

Пожар в Польше Twitter Radio Koszalin

Он отметил, что тела нашли рядом с очагом горения, но огонь их не тронул. Причиной смерти подростков стало удушение продуктом горения — карбоном монооксидом.

Квест-комната Twitter Radio Koszalin

Как писал OBOZREVATEL, в польском городе Вроцлав в ночь на 17 декабря вспыхнул мощнейший пожар на заводе по переработке мусора.

Серьезные травмы получила одна из спасательниц, которая боролась с огнем. Всего в тушении пожара принимало участие несколько десятков пожарных команд, которые трудились более двух часов подряд.