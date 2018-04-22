Все идет к тому, что товарищ Ким Вынь Хунь таки сольет свою ядерную программу. По крайней мере, в Японском море не проводятся учения в составе двух-трех авианосных групп ВМФ США, усиленные флотами Южной Кореи и Японии. Это говорит о том, что во время олимпиады в Республике Корея таки прошла серия переговоров, которая привела к определенным успехам.

Если еще совсем недавно из Пхеньяна следовали заявления о том, кто первым попадет под ядерный удар чучхейской армии, то теперь эта риторика забыта, а сам товарищ Хунь демонстрирует повадки домашнего хомячка. Так, еще до формализации каких-либо договоренностей, он объявил о закрытии ядерного полигона и вообще — о прекращении любых работ по созданию ядерного оружия. Кроме того, уже озвучено согласие Пхеньяна на международный мониторинг ликвидации ядерной программы. А еще прошло заявление о возможном освобождении трех американских граждан, содержащихся там под стражей, хоть и непонятно, как там оказавшихся. На языке дипломатии, это – сигнализация о мирных намерениях.

Из этого пейзажа напрашиваются сразу несколько выводов. Самый первый и наиболее важный заключается в самом факте решения острого конфликта без крупной драки. Изначально все выглядело так, что побоища никак не избежать. Собственно говоря, обсуждались только варианты военного решения северокорейской ядерной проблемы и возможный ущерб, который неизбежно понесет Южная Корея. В том, что чучхеисты будут сметены в щебень, особых сомнений не было. Даже их многочисленные бункеры, которые могут скрывать до дивизии войск со всей техникой, никак не спасли бы бойцов Кима от глубинной прожарки. Другое дело, сколько для этого понадобилось бы времени и что бы Хунь успел бы натворить.

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Такие рассуждения были основаны на простой формуле бурного развития северокорейской ядерной программы. Поскольку Пекин точно не инспирировал эту активизацию, то автор "пхеньянского ядерного чуда", когда был продемонстрирован стремительный прогресс как в создании ядерных взрывных устройств, так и термоядерных, явно просматривался на Севере. Это предположение стало еще более основательным, когда Китай прекратил поставки чего-либо в КНДР, включая и "покушать", но это никак не отразилось на остроте ситуации.

Очевидно, что подпитывала эту ситуацию РФ, а вернее – руководство РФ. Как мы теперь прекрасно знаем, любимой игрушкой Путина является сталкивание своих подконтрольных "союзников" с теми, на кого надо надавить, испугать или наказать. Это прямо сейчас происходит на Донбассе, в Сирии, Йемене, Афганистане, Иране, но самое жесткое мероприятие, конечно же, было раскручено в КНДР. Причем, по той тактике, которую демонстрирует Кремль, ему не нужен был Пхеньян, угрожающий применением ядерного оружия, с этим лепрозорий справляется самостоятельно. Москве нужно было фактическое применение ЯО, что могло бы переключить внимание мировой общественности от того бесконечного перечня военных преступлений, которые уже числятся за Кремлем и ждут своей оценки. Что характерно, как только Ким бахнул бы ядерным зарядом по любой цели, Путин предложил бы договориться и повлиять на него. В общем, он предложил бы имитацию борьбы с ИГИЛ, но уже в северокорейском аспекте. То есть, ситуацию там удалось поймать на выходе. Трудно сказать, как сработала бы довольно плотная и эшелонированная система ПРО США, Южной Кореи и Японии, но скорее всего, ядерная подача была бы перехвачена, но не стоит забывать и о том, что многомиллионный Сеул находится всего в 60 км от границы с КНДР и тут могли быть различные варианты, которые трудно было предусмотреть.

Если все сложится так, как это выглядит сейчас, то это будет огромный плюс как Штатам вообще, так и президенту Трампу – в частности. Будет создан прецедент решения сложнейшей проблемы не наскоком, а чисто путем правильно проведенной комбинации переговоров. То есть, будет продемонстрирована сама возможность решения сложнейших проблем без применения военной силы.

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Второй вывод уже прямо сейчас можно обозначить как проявленный и действующий фактор. Скорее всего, КНДР получит гарантии от Штатов о невмешательстве во внутренние дела Северной Кореи и закрытии любых проектов осчастливить их демократией или привить им понятие о правах человека. То есть, в отличие от принятой стратегии продвижения демократии, тут будет поставлена точка, и если северокорейцы хотят жить в своем свинарнике, то отныне им никто в этом не будет мешать. Нечто подобное получила Куба по окончании "Карибского кризиса". Их больше никто не трогал и во что превратился некогда цветущий остров – огромный, сплошной курорт – каждый может убедиться самостоятельно.

Между прочим, из этого следует и третий вывод. Вариант, предложенный Пхеньяну, может быть предложен и Москве за то, что она уберет свои войска отовсюду, куда она успела их засунуть, после чего – может наглухо закрываться и внутри себя – делать, что ей там заблагорассудится. В самом деле, население желает жить при тирании, зачем его заставлять "Убить дракона"? После Сталина они долго искали себе "твердую руку" и вот нашли, наконец. Так пусть упиваются этим. Но опять же – минус ЯО и минус то награбленное, что вывезли на Запад, ибо оно там идет по разряду "криминал". Ну и, конечно – на выход со всех рынков.

Однако, тут есть два "но". Северная Корея – моноэтническое государство, не имеющее центробежных сил. РФ – империя, которая даже при указанных условиях подлежит распаду. Это – естественный процесс, а условия, служившие Кубе и могущие послужить КНДР консервантом, для РФ окажутся убийственным ядом. Как только пирога окажется настолько мало, что надо будет ликвидировать лишние рты, то тут возникнет столько интересных вариантов, что об этом даже думать страшно.

Второе "но" связано с тем, что контуры соглашения Пхеньяна и Вашингтона, де-факто, означают разрыв "деловых отношений" Пхеньяна и Москвы с возвращением КНДР в орбиту влияния Пекина. Вся эта схема начала работать и вышла на финишную прямую при деятельном участии лично Си Цзиньпина, которому категорически не нравились шашни Кима с Путиным. В общем, здесь нет ничего нового, кроме того, что такая переориентация Пхеньяна может подтолкнуть Кима на выбивание себе еще каких-то бонусов от США, пока еще дело не дошло до формализации соглашения. Эти бонусы могут носить личный и сугубо меркантильный характер, но и заплатить ему есть чем.

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Он может пойти по древнему восточному принципу "сгорела хата, гори и забор", а точнее – передать Штатам подробную информацию о том, что именно послужило катализатором его ядерной, а потом и термоядерной программы. Сомнительно, что северокорейцы самостоятельно создали полный цикл получения оружейного плутония, но тут помощь могла быть оказана и Китаем, а вот специфические элементы ядерного устройства, отвечающие за высокоточную синхронность подрыва зарядов, сжимающих плутоний до состояния критической массы – вряд ли. Скорее всего, именно поставки этого оборудования и стали той "волшебной палочкой", которая резко сорвала с места всю ядерную программу и почти мгновенно позволили перейти к изготовлению термоядерного взрывного устройства.

Есть еще важный момент, который не мог взяться чисто из воздуха – технологии обустройства ядерного полигона. Насколько можно понять из довольно скудных сообщений, северокорейская программа ядерных и термоядерных испытаний очень похожа на совковую, в частности на ту, что проводилась на Новой Земле. Это только кажется, что ничего сложного в этом нет: прорубили шахту, поместили устройство, прикрыли и бабахнули. На самом деле – не все так просто. Совок первые подземные испытания проводил на Семипалатинском ядерном полигоне, где путем научного тыка находил оптимальные параметры закладки ядерных устройств. При этом, сама местность была выбрана по критерию удаленности от густозаселенных районов. Тем не менее, происходили непредвиденные ситуации с выбросом облаков радиоактивных веществ в атмосферу. Будь там рядом крупные города, население было бы подвержено воздействию поражающих факторов ЯО. Понятно, что иметь сотни тысяч или несколько миллионов населения с лучевой болезнью, не улыбается никому, даже совку. По этой причине, когда испытуемые заряды стали обладать большей мощностью, то было принято решение удалить полигон в еще более отдаленное место – на архипелаг Новая Земля. И уже там были доработаны технологии подземных испытаний ядерного и термоядерного оружия, до самого высокого уровня.

КНДР – небольшая по площади страна с довольно большим населением. Кроме того, она окружена странами с еще более плотным населением и потому вопросы безопасности испытаний имели наивысший приоритет, ибо радиоактивное заражение территорий соседей, было бы воспринято как акт ядерного нападения, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому можно смело утверждать, что полигоны для испытания ЯО Северная Корея получила в почти готовом виде и потому – не пошла длинным путем, а получила стремительный прогресс, как и с остальными компонентами ядерной программы.

Так вот, Ким вполне может передать информацию о том, кто передал эту информацию и на каких условиях. Если окажется, что кроме уже привычного пренебрежения Путиным подписанных конвенций, в частности – о не распространении ядерных технологий, было условие – применить ЯО по Штатам или их союзникам, то ситуация с самой РФ может оказаться намного хуже, чем просто изгнание из ООН и со всех мировых рынков. Намного хуже.