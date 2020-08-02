Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и "последовать примеру Крыма"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Беларуси Александра Лукашенко сняться с выборов и "по примеру Крыма вернуться к родным берегам".

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы, передают РИА Новости. Политик отметил, что власть – это "самый страшный наркотик".

"Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", – сказал лидер ЛДПР.

Глава считает, что "самым лучшим вариантом" для Беларуси станет "возвращение к родным берегам по примеру Крыма".

Напомним, что выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.

Ранее в интервью OBOZREVATEL белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько заявил, что Россия впервые не поддерживает Лукашенко перед выборами, а президент РФ Владимир Путин затаил обиду на него и не отказывается от идеи поглотить страну.