Главная Новости
18 октября • обновлено в 04:09
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Жили 200 000 лет назад: археологи сделали сенсационное открытие о древних людях

Читать материал на украинском

Во время раскопок в Греции ученые обнаружили останки людей, которые населяли остров Наксос около 200 000 лет назад. До ныне считалось, что он был заселен лишь 9 000 лет назад.

Сделанные открытия ставят под сомнение теории передвижения человека в Средиземноморском регионе и маршруты, по которым наши предки пришли из Африки в Европу, пишет Phys.org.

Модель неандертальца

Модель неандертальца

mk.ru

Группа ученых археологического проекта Stelida Naxos доказали, что территорию острова заселяли неандертальцы и и другие ранние виды человека. Предыдущие исследования считали, что первыми людьми на Наксосе были уже современные люди вида Homo sapiens.

Новости
"Возрастом 5 тысяч лет": археологи под Львовом раскопали "сенсацию"

Аргументом в пользу этой теории было то, что для перемещения людей нужны были корабли, которые неандертальцы якобы не были в силах соорудить.

Как писал OBOZREVATEL, ученые сделали революционное открытие о планетах экзопланетах, которые располагаются далеко за пределами Солнечной системы. Они могут иметь более гостеприимные и пригодные условия для зарождения и процветания жизни, чем Земля.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Греция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel