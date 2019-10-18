Жили 200 000 лет назад: археологи сделали сенсационное открытие о древних людях

Во время раскопок в Греции ученые обнаружили останки людей, которые населяли остров Наксос около 200 000 лет назад. До ныне считалось, что он был заселен лишь 9 000 лет назад.

Сделанные открытия ставят под сомнение теории передвижения человека в Средиземноморском регионе и маршруты, по которым наши предки пришли из Африки в Европу, пишет Phys.org.

Модель неандертальца mk.ru

Группа ученых археологического проекта Stelida Naxos доказали, что территорию острова заселяли неандертальцы и и другие ранние виды человека. Предыдущие исследования считали, что первыми людьми на Наксосе были уже современные люди вида Homo sapiens.

Аргументом в пользу этой теории было то, что для перемещения людей нужны были корабли, которые неандертальцы якобы не были в силах соорудить.

Как писал OBOZREVATEL, ученые сделали революционное открытие о планетах экзопланетах, которые располагаются далеко за пределами Солнечной системы. Они могут иметь более гостеприимные и пригодные условия для зарождения и процветания жизни, чем Земля.

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