Жила роскошно среди звезд: россиянка выдавала себя за миллионершу в Нью-Йорке

Известная в кругах меценатов, девелоперов, художников и редакторов популярных американских изданий Анна Делви оказалась мошенницей из России Анной Сорокиной.

27-летняя девушка несколько лет вела светскую жизнь в США. Одним своим знакомым она рассказывала, что ее отец дипломат, другим — нефтяник. Она планировала вместе с другими инвесторами открыть клуб и центр современного искусства, заверяя, что у нее есть 25 млн долларов, но требуется еще столько же, пишет Ридус со ссылкой на New York Magazine.

Ридус

Известные финансисты и юристы, например, Джоэл Коэн, расследовавший мошенничества Джордана Белфорта — героя фильма "Волк с Уолл-стрит", верили ей на слово. Некоторые даже просили City National Bank предоставить ей крупный заем, под предлогом того, что у Делви есть счета в швейцарском банке.

Девушка вела роскошный образ жизни. Она поселилась в известном бутик-отеле в Нью-Йорке в феврале 2017 года. Номер там стоит 400 долларов сутки. Она оставляла работникам гостиницы чаевые в размере ста долларов. Вскоре она стал вести себя в отеле как хозяйка.

Обо всем этом рассказала работница отеля Нефф Дэвис, с которой Делви сблизилась. Она помогала устраивать ей званные ужины и организовать встречи с топ-менеджерами известных компаний, спортсменами и знаменитостями. Анна Делви проводила время в компании актера Маколея Калкина и американского миллионера Мартина Шкрели.

У некоторых ее знакомых возникали вопросы о ее происхождении. Девушка заверяла, что она родом их Германии, вот только владела она немецким неидеально.

Но даже когда Анна стала иногда просила своих знакомых оплатить ей номер в гостинице или такси, но потом забывала вернуть долг, у них это не вызывало подозрений. Друзья девушки думали, что она настолько богата, что просто не помнит о таких "мелочах".

Репутация состоятельной дамы пошатнулась, когда Делви не предоставила при заселении в отель номер банковской карты. Она задолжала за проживание 30 тысяч долларов.

Через какое-то время она все же оплатила номер, но так и не показала номер кредитки, поэтому ее выставили из отеля. Тогда она попросилась пожить у своего тренера. Со временем ее знакомым стало ясно, что девушка задолжала многим. Когда два отеля обвинили ее неуплате, началось расследование.

Выяснилось, что на самом деле Делви зовут Анной Сорокиной. Она родилась в России, но когда ей было 16 лет, ее семья переехала в Германию. Отец работал водителем и больших денег у Сорокиных не водилось. В 2011 году Анна переехала в Лондон, где начала учиться в колледже, но вскоре бросила учёбу и поселилась в Париже. Оттуда она мазнула в США, где с помощью махинаций и нечистых на руку знакомых взяла 200 тысяч долларов в кредит, который не собиралась возвращать.

Анну Сорокину арестовали в Малибу и предъявили обвинения в крупных кражах. Сейчас девушка ожидает суда в Нью-Йорке.

"Я прекрасно проводила время", — заявила Сорокина СМИ.

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