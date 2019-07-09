Жертвы и затопленные авто: Испания "ушла" под воду. Видео

На севере Испании сильные ливни привели к наводнению, вследствии которого уже погиб человек.

Пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды, сообщает The Watchers.

Также из-за дождей, иногда в сопровождении с градом, в понедельник вечером, 8 июля, были перекрыты дороги и отключено электричество в разных частях страны (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу до конца).

Особенно критическая ситуация сложилась в северном городе Тафалья, там ливни вызвали переполнение двух местных рек. Сильное течение смывало автомобили и перекидывало мусорные контейнеры.

По состоянию на утро 9 июля доступ в город Тафалья не был очищен. Наводнение также нарушило работу главной железнодорожной линии.

Наводнение в Испании скриншот

Наводнение в Испании скриншот

Наводнение в Испании скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в столице США Вашингтоне, а также в прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния прошел сильный ливень. В результате затопило улицы и дома, тысячи людей остались без электричества.

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