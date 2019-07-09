Жертвы и затопленные авто: Испания "ушла" под воду. Видео

На севере Испании сильные ливни привели к наводнению, вследствии которого уже погиб человек.
Пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды, сообщает The Watchers.
Также из-за дождей, иногда в сопровождении с градом, в понедельник вечером, 8 июля, были перекрыты дороги и отключено электричество в разных частях страны (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу до конца).
Особенно критическая ситуация сложилась в северном городе Тафалья, там ливни вызвали переполнение двух местных рек. Сильное течение смывало автомобили и перекидывало мусорные контейнеры.
По состоянию на утро 9 июля доступ в город Тафалья не был очищен. Наводнение также нарушило работу главной железнодорожной линии.
#ekaitza Última imagen del radar de #Euskalmet pic.twitter.com/GYHFbiGlrH— P. Civil Tolosa (@PCTolosa) 8 июля 2019 г.
#Tafalla 21:10h RT @ulianovker Kontuz orain Tafallan! Kontuz! pic.twitter.com/i2cNc5HMGY— P. Civil Tolosa (@PCTolosa) 8 июля 2019 г.
Rebajas en el Mercadona de #Tafalla pic.twitter.com/3Er09fHnMX— Hermoso Viscoso (@HViscoso) 8 июля 2019 г.
Tafallako irudiak #Tafalla pic.twitter.com/I65rsNNMFY— Hamaika Telebista (@HamaikaTb) 8 июля 2019 г.
Наводнение в Испании
скриншот
Наводнение в Испании
скриншот
Наводнение в Испании
скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в столице США Вашингтоне, а также в прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния прошел сильный ливень. В результате затопило улицы и дома, тысячи людей остались без электричества.
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