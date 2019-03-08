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Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

6.7тЧитать материал на украинском

Жительница индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, никогда не занимавшаяся сексом из-за редкой болезни, родила ребенка.

Ревати Бордавекар узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые использовала тампон. Ей не удалось его вставить из-за дрожащих рук и сузившегося вагинального отверстия. Она никому не сказала об этом и не стала обращаться к врачу, пишет издание Daily Mail.

Позднее она встретила в интернете описание своих симптомов и пришла к выводу, что у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

В 2013 году Бордавекар познакомилась в интернете со своим будущим мужем. Через год они сыграли свадьбу. Только после этого женщина рассказала своему избраннику о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Daily Mail

Пара пробовала различные способы решения проблемы, последнюю попытку они предприняли в начале 2018 года, но ни один способ не сработал. В итоге супруги решили завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения.

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Несмотря на болезнь, Бордавекар предпочла обойтись без кесарева сечения. В феврале у нее родилась дочь. Женщина обратила внимание, что во время родов вагинизм ослаб, и надеется, что теперь сможет заниматься сексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США женщина родила малыша со смертельным пороком, чтобы отдать его органы больным детям.

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Место
Индия
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