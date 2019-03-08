Женщина, которая никогда не занималась сексом, родила ребенка

Жительница индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, никогда не занимавшаяся сексом из-за редкой болезни, родила ребенка.

Ревати Бордавекар узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые использовала тампон. Ей не удалось его вставить из-за дрожащих рук и сузившегося вагинального отверстия. Она никому не сказала об этом и не стала обращаться к врачу, пишет издание Daily Mail.

Позднее она встретила в интернете описание своих симптомов и пришла к выводу, что у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

В 2013 году Бордавекар познакомилась в интернете со своим будущим мужем. Через год они сыграли свадьбу. Только после этого женщина рассказала своему избраннику о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Пара пробовала различные способы решения проблемы, последнюю попытку они предприняли в начале 2018 года, но ни один способ не сработал. В итоге супруги решили завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Несмотря на болезнь, Бордавекар предпочла обойтись без кесарева сечения. В феврале у нее родилась дочь. Женщина обратила внимание, что во время родов вагинизм ослаб, и надеется, что теперь сможет заниматься сексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США женщина родила малыша со смертельным пороком, чтобы отдать его органы больным детям.

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