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Жарили на сковороде: под Питером каннибалы жестоко убили и съели парня. Видео 18+

10.2тЧитать материал на украинском

В Российском поселке Новинка недалеко от "культурной столицы" Санкт-Петербурга мужчина с девочкой зарубили топором парня и расчленили тело, съев некоторые его части.

Как передает НТВ, жертвой оказался 21-летний парень, хозяин квартиры в доме барачного типа, где и произошло ЧП.

После убийства каннибалы пытались замести следы - они устроили поджог и выскочили из окна, из которого валил дым. Но соседи заметили их и вызвали полицию, которая задержала преступников: ими оказался 22-летний житель Алтайского края и 12-летняя девочка.

Оперативники нашли мясо убитого в сковородке, а голову в печке. Первым тело погибшего увидел его брат, который рассказал, что родственник часто пускал к себе пожить малознакомых людей.

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"Когда я приехал, то залез один через окно. Все вокруг было разбросано, как будто дом ограбили. А потом я увидел что-то накрытое одеялом в крови. Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль была одна, только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат. Тем более его вещи висели — пальто и кофта, в которых он вчера к нам приезжал. Я вышел и позвонил маме", - рассказал он.

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве произошло зверское убийство в доме, где проживает много ромов.

Место
РоссияСанкт-Петербург
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Podyu Roman
Podyu Roman
Так еще не весь пакет санкций ввели! Что дальше?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Вот и лишняя хромосома проявилась. Кремлеботам страдать!
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Nikola Igor
Nikola Igor
Это импортозамещение по кацапски.
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