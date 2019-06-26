Жара убьет тысячи людей: ученые дали страшный прогноз

От наступления аномальной жары в конце июня 2019 года могут погибнуть тысячи людей.

Такой прогноз сделали европейские климатологи, пишет издание The Washington Post.

Так, метеоролог Мика Рантанен определил наступающую тепловую волну как беспрецедентную для Франции на основе результатов компьютерного моделирования интенсивности жары.

По словам климатолога из Потсдамского университета Стефана Рамсторфа, высокая температура воздуха является "тихим убийцей". Ученый напоминает, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето в Германии скончались как минимум тысяча человек.

Жаркая погода 24 канал

Испанский метеоролог Сильвия Лаплана описала будущую погоду как "грядущий ад". Прогнозируется, что в Мадриде столбик термометров повысится до 40,6 градуса Цельсия.

Метеоролог Жилом Возница заявил, что у него нет сомнений, что температура воздуха во Франции установит новый национальный рекорд на отметке 45 градусов Цельсия в следующую пятницу. В 2003 году, когда от жары погибли более 11 тысяч французов, рекорд составил 44,1 градуса Цельсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии. Столбики термометров там поднялись выше 35 градусов, а в ближайшие дни превысят отметку в 40 градусов.

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