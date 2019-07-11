Зеленский позвонил Путину: стало известно, о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину.

Так, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утверждает, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – сказал он.

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину

Также, по словам Пескова, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

В то же время, в Офисе президента Зеленского подтвердили разговор.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече должны присутствовать представители не только РФ и Украины, но и США, Великобритании, Германии, Франции.

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить международную встречу на высоком уровне.

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