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Зеленский позвонил Путину: стало известно, о чем говорили

92.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину.

Так, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утверждает, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – сказал он.

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Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину

Также, по словам Пескова, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

В то же время, в Офисе президента Зеленского подтвердили разговор.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече должны присутствовать представители не только РФ и Украины, но и США, Великобритании, Германии, Франции.

  • Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

  • В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить международную встречу на высоком уровне.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
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Serov Oleg
Serov Oleg
в бытность свина президентом кто-то каждую ночь звонил в Кремль,кричал "остаточне прощевай" и бросал трубку....
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7
5
ttt ta
ttt ta
Наконец. Сколько недель прошло, прежде чем до Зе дошло, что Путину можно просто позвонить? И не страшно ведь, и не нужно просить Трампа с Меркель подержать тебя за руку.
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7
4
Sam Grysha
Sam Grysha
ttt ta, каков результат ?
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