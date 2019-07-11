Зеленский позвонил Путину: стало известно, о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину.
Так, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утверждает, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны, передает ТАСС.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – сказал он.
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину
Также, по словам Пескова, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
В то же время, в Офисе президента Зеленского подтвердили разговор.
"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече должны присутствовать представители не только РФ и Украины, но и США, Великобритании, Германии, Франции.
Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.
В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить международную встречу на высоком уровне.
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