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28 сентября • обновлено в 20:24
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Зеленский "похоронит" Трампа? Скандал с импичментом в США получил резкий скачок

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Почти половина американцев поддерживают решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса Hill-HarrisX, согласно которым импичмента главы государства хотят сразу 47% респондентов. Этот показатель на 12% больше, чем три месяца назад.

При этом 42% американцев выступили против импичмента, а еще 11% не смогли выразить четкую позицию.

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Отмечается, что за импичмент выступают преимущественно те граждане, которые поддерживают на выборах демократов - 78% от общего показателя.

Однако вырос также уровень разочарования действиями Трампа у сторонников республиканцев, которых и представляет президент - 18%.

Трампу грозит импичмент после скандального разговора с Зеленским

Трампу грозит импичмент после скандального разговора с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Когда Хилари состязалась с Трампом , Hill-HarrisX, показывал неоспоримую победу Х. Клинтон! Брехуны!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Вот такэ малэ дурнэ,а Трампу кирдык пристроило!Я уже начинаю верить в злой гений этого криворожского паяца!Не,в натуре,чучело чучелом,а дурогонит по-взрослому.Запасаюсь поп корном!
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Ferat Bey
Ferat Bey
Импичмент Трампу? Разбежались. Дырка вам от бублика, а не импичмент Трампу. Трамп открыл постоянную военную базу США на территории Израиля. Трамп на законодательном уровне США признал Иерусалим столицей Израиля. Так что, забудьте про импичмент Трампу. Забудьте и не вякайте.
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