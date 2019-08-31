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Зеленский дал Польше историческое обещание: о чем речь

3.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

Такое обещание прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой, трансляцию которой вел в Facebook Офис президента.

"Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения... Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", – подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Офис президента Украины

В свою очередь, Дуда подчеркнул, что этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это – почтение самых близких.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован", - сказал польский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 31 августа прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом. Все подробности исторических договоренностей – здесь.

В Польше Зеленский должен был встретиться с Дональдом Трампом 1 сентября, однако лидер США внезапно отменил поездку в Варшаву.

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Тема
Украина - Польша
Персоны
Анджей Дуда Владимир Зеленский
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Из новостей спорта Украины: Днепровский *Днепр* почил во Бозе! Украина по над усе!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Зеленский дал Польше и ещё одно историческое обещание: покупать газ из сша!
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А тем временем УЕФА принял решение изолировать Россию окончательно, проведя в Санкт-Петербурге финал Лиги Чемпионов сезона 2020/2021! Теперь я буду до хрипоты болеть за киевское Динамо и Шахтер, желая им попасть в финал! Можно даже не с любимым Зенитом. Представляю как немытые, с грязью под ногтями и отрыжкой от палёного самогона, с кастрюлями на голове, будут ложиться под шасси самолёта или колеса поезда направляющихся в "страну-ахрессор" для участия в матче! Вижу недоуменные лица, со слезами на глазах, легионеров этих клубов из Бразилии, Хорватии и т.д., искренне не понимающих, почему они не смогут принять участие в матче всей своей жизни. Уже слышу возбуждённые интервью турчиновых, гончаренок, парашенков из тюрьмы, зорянов-непальских, вятровичей, о перемоги в кастрюлях рагулей! Блин, это же отличный сценарий для супер-мега спортивной драмы! "Оскар" уже ждёт
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Бляхер Гиперлуп Омельянович, ..ну и,дурак!!!
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