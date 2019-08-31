Зеленский дал Польше историческое обещание: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

Такое обещание прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой, трансляцию которой вел в Facebook Офис президента.

"Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения... Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Офис президента Украины

В свою очередь, Дуда подчеркнул, что этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это – почтение самых близких.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован", - сказал польский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 31 августа прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом. Все подробности исторических договоренностей – здесь.

В Польше Зеленский должен был встретиться с Дональдом Трампом 1 сентября, однако лидер США внезапно отменил поездку в Варшаву.

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