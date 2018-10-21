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''Здравый смысл не взял верх'': в России дерзко ответили на решение США по ракетному договору

12.2тЧитать материал на украинском

Член оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что у США нет доказательств нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По его мнению, Вашингтон якобы не учел интересы европейский союзников, пойдя на такое решение, передает РИА "Новости".

"Решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл все же возьмет верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет", — отметил Клинцевич.

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Он назвал решение США "прямым отражением стратегии резких движений", которой Америка якобы неуклонно следуют на международной арене последние годы. Клинцевич обвинил страну в том, что выход из договора относится к той же серии, что и ядерная сделка с Ираном.

"Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подготовил россиян к тому, что страна собирается покинуть договор из-за нарушений его Россией.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Объект
ракеты
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пиндосы очень самоуверенные,или очень тупые,после этой хуйни они же по любому с этими ракетами в гейропку полезут,забыли какие демонстрации были в гейропе против америкосских ракет в 70-80 годах,гейропку пиндосы и так раком поставили своими торговыми ограничениями,сейчас еще ракет подвалят.
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
какие же они тупые и однообразные - "вашидоказательствасовсемнедоказательства". Было гнусное.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
видео ответ на выдумки укро шлюхоблогеров https://ren.tv/novosti/2018-10-21/kamery-videonablyudeniya-zafiksirovali-kerchenskuyu-boynyu-18?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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