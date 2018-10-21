''Здравый смысл не взял верх'': в России дерзко ответили на решение США по ракетному договору

Член оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что у США нет доказательств нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По его мнению, Вашингтон якобы не учел интересы европейский союзников, пойдя на такое решение, передает РИА "Новости".

"Решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл все же возьмет верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет", — отметил Клинцевич.

Он назвал решение США "прямым отражением стратегии резких движений", которой Америка якобы неуклонно следуют на международной арене последние годы. Клинцевич обвинил страну в том, что выход из договора относится к той же серии, что и ядерная сделка с Ираном.

"Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подготовил россиян к тому, что страна собирается покинуть договор из-за нарушений его Россией.