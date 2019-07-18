"Здесь не ток-шоу!" В ООН резко поставили Россию на место из-за Украины

Представитель Украины в Совете безопасности ООН Владимир Ельченко поставил на место Россию, чей представитель устроил шоу на заседании.

Соответствующее заявление он сделал на заседании во вторник, 16 июля.

"Выступление Василия Небензи подтвердило мои наихудшие опасения, что он в очередной раз перепутал заседание Совбеза ООН с ток-шоу очень популярной в России телеведущей Ольги Скабеевой. Но здесь не ток-шоу", – заявил Ельченко.

Василий Небензя – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL , Владимир Ельченко поставил на место Россию, которая заявила о "ущемлении" русскоговорящего населения законом об украинском языке. Дипломат отметил, что во многих странах мира, где проживают украинцы, открывают школы, в которых дети учатся на украинском, Кремль же в этом вопросе показывает полное пренебрежение.

Ранее же представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя взорвался на заседании обвинениями в адрес Украины из-за закона о государственном языке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!