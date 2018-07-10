Заживо снял скальп: знаменитый матадор без глаза попал на рога быку. Жуткое фото и видео

Знаменитый испанский матадор Хосе Падилья едва не лишился головы во время корриды в Аревало.

Бык сбил 45-летнего матадора с ног, после чего мужчина получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать. В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали, пишет РИА Новости.

"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", — заявил мужчина.

Хосе Падилья является одним из самых известных матадоров Испании. Помимо различных наград, за свою карьеру Падилья получил более 30 травм.

Так, в 2011 году в Сарагосе бык лишил его глаза, из-за чего мужчину прозвали Пиратом. В той же схватке матадор сломал скулу и челюсть, а также повредил правое ухо, которое теперь не слышит. В прошлом году на корриде в Валенсии бык сломал Падилье ребро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на испанском фестивале быки покалечили людей.