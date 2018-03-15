Заступился за Украину: в России задержан десантник, публично назвавший Путина вруном

В Новороссийске задержали Асхаба Алибекова, который ранее прославился тем, что выступил с резкой критикой российского президента Владимира Путина в Украине.

По словам родственников Алибекова, к нему подошли четверо мужчин в штатском, спровоцировали его и задержали.

Перед этим Алибеков получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами 18 марта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Алибеков в своем видео на YouTube открыто заявил, что на Донбассе массово гибнут молодые российские солдаты.

"Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Стравливаешь наших солдат с украинским народом! Украинские братья - это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди - белорусы? А потом кто? Татары?" - резко обратился он к российскому президенту.