"Защищает себя и Запад!" Тейлор жестко ответил Помпео на "безразличие" американцев к Украине

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор пояснил госсекретарю Майку Помпео, что "американцам есть дело до Украины".

Ранее перед запланированным визитом в Украину Помпео спросил: "Думаете, американцев беспокоит Украина?", чем вызвал волну критики.

Тейлор же напомнил Помпео, что США поддерживают страну в российско-украинской войне, обеспечивая вооруженные силы оружием и обучением, передает The New York Times.

Тейлор жестко ответил Помпео на "безразличие" американцев к Украине

"Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине.

Поддерживать Украину – значит поддерживать молодую демократию, борющуюся за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами", – сказал Тейлор.

Он добавил, что, кроме того, поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным государствам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий.

"Это поддерживать демократию над самодержавием. Это поддерживать свободу над не свободой. Большинство американцев это делают", – сказал он.

Напомним, ранее журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Ранее OBOZREVATEL писал, что государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

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