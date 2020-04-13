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14 апреля • обновлено в 01:00
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Защищает ли от коронавируса противотуберкулезная прививка БЦЖ: в ВОЗ дали ответ

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Нет окончательных данных о том, что применение прививки против туберкулеза может снизить риск заражения коронавирусом COVID-19.

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Поэтому Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применять ее, сказано в информационном бюллетене ВОЗ.

Защищает ли от коронавируса противотуберкулезная прививка БЦЖ: в ВОЗ дали ответ

"Нет данных о том, что вакцина Бацилла Кальмета-Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19", – говорится в нем.

В ВОЗ подчеркнули, что уже проводятся два клинических испытания, которые касаются этого вопроса. Когда появятся результаты, организация изучит их.

"В отсутствие свидетельств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения коронавируса", – отмечается в бюллетене.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из США заявил, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ может способствовать тому, что человек либо не заболеет коронавирусной болезнью, либо перенесет ее в легкой форме. Но это произойдет при одном условии.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
Тег
прививка
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