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12 июня • обновлено в 07:18
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Заразились более 7,5 млн по всему миру: статистика по COVID-19 на 12 июня. Постоянно обновляется

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По состоянию на 12 июня коронавирусом в Украине и мире заразились более 7,5 млн человек. За последние сутки было обнаружено почти 137 тысяч инфицированных.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Бразилии – 30 465, США – 23 300 и Индии – 11 128. При этом в Беларуси заявили о положительной динамике.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 7,5 млн по всему миру: статистика по COVID-19 на 12 июня. Постоянно обновляется
Заразились более 7,5 млн по всему миру: статистика по COVID-19 на 12 июня. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 29 070 человек. Умерли 854 пациентов выздоровели 13 141.

  • Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 805 тыс.) и Россия (свыше 502 тыс.).

  • В Китае, который считается эпицентром распространения COVID-19, впервые за несколько недель зафиксировали внутреннею передачу заболевания.

Заразились более 7,5 млн по всему миру: статистика по COVID-19 на 12 июня. Постоянно обновляется
Заразились более 7,5 млн по всему миру: статистика по COVID-19 на 12 июня. Постоянно обновляется

Главное за 12 июня:

06:56 – В Ривненской области от COVID-19 вылечились более половины больных. За последние сутки там выздоровели еще 32 человека, общее количество выздоровевших составило 1 214 человек. Заразились всего 2231 местных жителей. Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

05:38 – На Буковине снова вспыхнул коронавирус, заразились десятки людей.

02:40 – Заражение коронавирусом возможно визуально определить по внешним признакам.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

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