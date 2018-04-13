Запрет Telegram: России предрекли опасные последствия

Запрет Telegram в России может заставить людей встать из-за компьютера и выйти на протесты.

"Интернет – эта та последняя отдушина, которая оставалась у критически мыслящей аудитории после вот этой победы Путина на выборах. Когда нельзя идти на акцию протеста, потому что всех пересажают, когда на выборы ходить бессмысленно, потому что твоего кандидата там нет, единственное, что остается, это "рубиться" в интернете", – сказала в комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, запрет Telegram является большим плюсом для России, так, как это может поднять людей со стула, а 12 мая оппозиционер Алексей Навальный анонсировал акцию протеста против "бессрочного" главы РФ Владимира Путина, которая назначена на 5 мая.

"Либо запрет Telegram заставит наиболее активную часть пользователей включить себе VPN и отойти от всего этого, либо наконец поднимет людей со стула и выгонит их на улицу. Может быть это решение повысит количество людей, которые выйдут 5 мая", – считает она.

Курносова не исключила и запрет на еще одну популярную в России социальную сеть.

Facebook еще не передал (ключи для дешифровки сообщений, – Ред.). Не знаю, будут ли они пытаться запретить Facebook, тем более что сейчас речь идет о возможности государственного регулирования уже США деятельности Facebook, поэтому конечно тут этого исключить совершенно нельзя", – сказала российская оппозиционерка.

Однако Курносова не считает, что Россия сможет изолировать общество от интернета на примере Китая.

"А реально мне кажется, что все эти решения будут способствовать только разжиганию. По большому счету, если кто и может изменить ситуацию в России, то это те люди, которые сейчас сидят в Telegram, Facebook и twitter, которые пока там просто обсуждают ситуацию, но если все продолжится в таком же духе, как сегодня действует российская власть, то завтра они могут выйти на улицу", – добавила она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в России в Орловской области суд приговорил за стихи в поддержку Украины поэта Александра Бывшева, бывшего школьного учителя, к 330 часам обязательных работ, а также запретил ему заниматься преподавательской деятельностью в течении трех лет.