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Запад должен оккупировать Россию: адептов Кремля припугнули бумерангом

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Запад должен срочно оккупировать Россию, так как там живут десятки миллионов, мечтающих жить в США и Европе.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер Александр Сотник.

"Главный аргумент советских оккупантов: в Крыму живут миллионы людей, мечтающие жить в России, потому что в Украине жить невозможно! Но ведь и в России живут десятки миллионов, мечтающие жить на Западе, потому что в России жить невозможно! И что теперь? Запад должен срочно ее оккупировать, потому что такие мечтатели рассредоточены по всей ее территории и их "Срочно надо спасать?" - заявил он.

По его словам, аргументы "совков" фанерные и они легко разбиваются одним ударом здоровой логики.

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"После этого следуют беспомощные эмоции "ты - агент", "ты - враг народа" и прочий детский сад. Ничего вразумительного с намеком на здравый смысл, даже неинтересно", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее оппозиционный российский политик Геннадий Гудков заявил, что российская власть аннексировала Крым только ради реализации своих имперских амбиций и обеспечения ура-патриотических настроений.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
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