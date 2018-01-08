Запад должен оккупировать Россию: адептов Кремля припугнули бумерангом

Запад должен срочно оккупировать Россию, так как там живут десятки миллионов, мечтающих жить в США и Европе.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер Александр Сотник.

"Главный аргумент советских оккупантов: в Крыму живут миллионы людей, мечтающие жить в России, потому что в Украине жить невозможно! Но ведь и в России живут десятки миллионов, мечтающие жить на Западе, потому что в России жить невозможно! И что теперь? Запад должен срочно ее оккупировать, потому что такие мечтатели рассредоточены по всей ее территории и их "Срочно надо спасать?" - заявил он.

По его словам, аргументы "совков" фанерные и они легко разбиваются одним ударом здоровой логики.

"После этого следуют беспомощные эмоции "ты - агент", "ты - враг народа" и прочий детский сад. Ничего вразумительного с намеком на здравый смысл, даже неинтересно", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее оппозиционный российский политик Геннадий Гудков заявил, что российская власть аннексировала Крым только ради реализации своих имперских амбиций и обеспечения ура-патриотических настроений.