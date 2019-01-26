Замешаны россияне: окружение Трампа попало в крупный скандал

В ходе президентской кампании 2016 года в США и до инаугурации президента Дональда Трампа не менее 17 членов его команды имели контакты с гражданами России и представителями WikiLeaks или их посредниками.
К такому выводы пришли журналисты New York Times, проанализировав документы, представленные Конгрессу, записи в суде и обвинения, связанные с работой специальной комиссии, расследующей вмешательство иностранцев в выборы.
По информации издания, речь идет о более, чем 100 встреч людей из команды кандидата в президенты с гражданами РФ.
Контакты с россиянами происходили во время личных встреч, по телефону, через текстовые сообщения и электронные письма, а также через личные сообщения в соцсетях. Отмечается, что Трамп и его команда неоднократно отрицали связи с россиянами во время выборов 2016 года.
Дональд Трамп
facebook.com/POTUS
Расследуются также связи команды Трампа с WikiLeaks, которая опубликовала тысячи электронных писем из взломанной переписки демократов.
В частности, российский миллиардер Араз Агаларов, организовавший в Москве конкурс "Мисс Вселенная", на котором присутствовал Трамп, а также сын миллиардера Эмин несколько раз обращались к Трампу.
Другие контакты:
Адвокат Трампа Майкл Коэн занимался проектом строительства небоскреба Trump Tower в Москве вместе с бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, который имеет большие связи в России.
Сын Трампа также имел контакты с россиянами и их посредниками по делам Trump Tower, а также обменивался личными сообщениями с WikiLeaks.
Советник Трампа Джордж Пападопулос имел многочисленные контакты с россиянами, которые хотели организовать встречи будущего президента с главой РФ Владимиром Путиным. Пападопулос часто рассказывал сотрудникам штаба Трампа об этих разговорах и признал, что скрыл этот факт от сотрудников ФБР.
Глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт имел многочисленные контакты с Константином Килимником, связанным с российской разведкой.
Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн несколько раз беседовал с послом России в США Сергеем Кисляком.
Также с Кисляком встречался муж Иванки Трамп Джаред Кушнер.
Через экс-советника предвыборного штаба Трампа Роджера Стоуна его команда вышла на WikiLeaks, чтобы получить информацию о взломанной почте демократов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное бюро расследований США задержало бывшего советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Такой шаг был связан с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
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