Замешаны россияне: окружение Трампа попало в крупный скандал

В ходе президентской кампании 2016 года в США и до инаугурации президента Дональда Трампа не менее 17 членов его команды имели контакты с гражданами России и представителями WikiLeaks или их посредниками.

К такому выводы пришли журналисты New York Times, проанализировав документы, представленные Конгрессу, записи в суде и обвинения, связанные с работой специальной комиссии, расследующей вмешательство иностранцев в выборы.

По информации издания, речь идет о более, чем 100 встреч людей из команды кандидата в президенты с гражданами РФ.

Контакты с россиянами происходили во время личных встреч, по телефону, через текстовые сообщения и электронные письма, а также через личные сообщения в соцсетях. Отмечается, что Трамп и его команда неоднократно отрицали связи с россиянами во время выборов 2016 года.

Дональд Трамп facebook.com/POTUS

Расследуются также связи команды Трампа с WikiLeaks, которая опубликовала тысячи электронных писем из взломанной переписки демократов.

В частности, российский миллиардер Араз Агаларов, организовавший в Москве конкурс "Мисс Вселенная", на котором присутствовал Трамп, а также сын миллиардера Эмин несколько раз обращались к Трампу.

Другие контакты:

Адвокат Трампа Майкл Коэн занимался проектом строительства небоскреба Trump Tower в Москве вместе с бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, который имеет большие связи в России.

Сын Трампа также имел контакты с россиянами и их посредниками по делам Trump Tower, а также обменивался личными сообщениями с WikiLeaks.

Советник Трампа Джордж Пападопулос имел многочисленные контакты с россиянами, которые хотели организовать встречи будущего президента с главой РФ Владимиром Путиным. Пападопулос часто рассказывал сотрудникам штаба Трампа об этих разговорах и признал, что скрыл этот факт от сотрудников ФБР.

Глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт имел многочисленные контакты с Константином Килимником, связанным с российской разведкой.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн несколько раз беседовал с послом России в США Сергеем Кисляком.

Также с Кисляком встречался муж Иванки Трамп Джаред Кушнер.

Через экс-советника предвыборного штаба Трампа Роджера Стоуна его команда вышла на WikiLeaks, чтобы получить информацию о взломанной почте демократов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное бюро расследований США задержало бывшего советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Такой шаг был связан с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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