Заменил собой заложницу: как Арно Бельтрам стал национальным героем Франции

Во Франции 26-летний француз марокканского происхождения Радуан Лакдим совершил террористический акт, убил трех человек, и захватил заложников в супермаркете в городке Требе близ Каркасона.

Французские спецслужбы ранее знали, что Лакдим причастен к деятельности радикальных исламистских группировок, сочувствующих терроризму, но никаких улик, достаточных для его задержания не нашли. Террорист был вооружен, и демонстрировал готовность убивать еще.

По тревоге на место трагедии прибыл подполковник Национальной жандармерии Франции Арно Бельтрам, который, мгновенно оценив обстановку и пытаясь выиграть время и спасти жизни заложников до подхода антитеррерористического спецподразделения, зашел в супермаркет и предложил террористу освободить одну из женщин в обмен на себя. Бельтрам показал, что в руках у него ничего нет, и оставил включенный телефон недалеко от террориста, чтобы его товарищи продолжали слышать, что происходит.

Вскоре спецназ пошел на штурм. В ходе короткой перестрелки террорист был уничтожен на месте, но подполковник Бельтрам получил смертельные ранения, ночью скончался в больнице. Он оказался единственным погибшим во время штурма.

Журналисты позвонили его матери, у нее не было истерики:

"Я стала слушать радио и когда услышала, что "подполковник заменил собой заложницу", была практически уверена, что это мой сын. Я позвонила в жандармерию, и там мне подтвердили. Никто не удивился, что он взял это на себя. Он всегда был таким... Для него это цель жизни. Защищать родину - это про Арно... Защищать других. Вот и все".

Арно Бельтраму 44 года, закончил Военную академию Сен-Сир, служил в десантных войсках, затем закончил Высшую школу национальной жандармерии, перевелся в жандармерию, охранял президентский дворец, до последнего времени - старший офицер жандармерии в одном из регионов южной Франции.

Женат, детей не было.

Достоен восхищение подвиг Арно, достойна восхищения его семья, есть мать, которая воспитала сына так, что не сомневалась в его готовности пойти на самопожертвование. Вера мамы в готовность сына совершить подвиг - наверное, тоже высший героизм.