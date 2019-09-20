"От Украины останется несколько кусков!" Захарова огрызнулась на слова украинского посла о развале России

Спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за троллинга посла Украины в Белграде Александра Александровича, который призвал мировое сообщество посодействовать распаду России.

Едкий ответ на его слова одиозная дипломат страны-агрессора опубликовала на своей странице в Facebook. Следует отметить, что украинский посол уточнил, что имеет в виду не вооруженную агрессию против России, а экономические санкции против нее. Он выразил убеждение, что только это может подействовать на оккупантов, ведь цивилизованные переговоры с ними обречены на провал.

Захарова, в свою очередь, разразилась встречными угрозами об исчезновении Украины как суверенного унитарного государства.

Мария Захарова Скриншот видео

"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который может привести к распаду государства , и от Украины останутся несколько кусков. Но вместо работы над ошибками, киевская дипломатия опять ищет любимые грабли", – огрызнулась официальный представитель МИД РФ, язвительно добавив, что украинские послы пишут "ересь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналист Роман Цимбалюк и Захарова устроили публичную перепалку на брифинге и в сети. Поводом стал вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

Также Цимбалюк вступил в острую дискуссию с Захаровой из-за обменянного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Кроме того, он публично опозорил спикера МИД России и упрекнул ее в неграмотности и незнании правил русского языка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram