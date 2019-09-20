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20 сентября • обновлено в 10:50
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"От Украины останется несколько кусков!" Захарова огрызнулась на слова украинского посла о развале России

1.2т Читать материал на украинском

Спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за троллинга посла Украины в Белграде Александра Александровича, который призвал мировое сообщество посодействовать распаду России.

Едкий ответ на его слова одиозная дипломат страны-агрессора опубликовала на своей странице в Facebook. Следует отметить, что украинский посол уточнил, что имеет в виду не вооруженную агрессию против России, а экономические санкции против нее. Он выразил убеждение, что только это может подействовать на оккупантов, ведь цивилизованные переговоры с ними обречены на провал.

Захарова, в свою очередь, разразилась встречными угрозами об исчезновении Украины как суверенного унитарного государства.

Мария Захарова

Мария Захарова

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Новости
"Сдвигов нет": Захарова огрызнулась по поводу потепления между Украиной и Россией

"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который может привести к распаду государства , и от Украины останутся несколько кусков. Но вместо работы над ошибками, киевская дипломатия опять ищет любимые грабли", – огрызнулась официальный представитель МИД РФ, язвительно добавив, что украинские послы пишут "ересь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, с того момента, как ВЕСЬМИРСВАМИ, территории и население теряет только Украина! Без всяких там санкций. Есть подозрение, что эти явления как-то взаимосвязаны...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Огрызнулась?Мощно и феерично поставила на место всю украину
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70rus xxx
70rus xxx
Какие то троллинги глуповатые у украинцев.Мария права,уже ждать не надо.Крым и часть Ю-В тому пример.А "раша фклочья" мы уже шестой год слышим.
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