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12 октября • обновлено в 11:25
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Задержанные в США близкие к Трампу бизнесмены работали на Фирташа

1.4т Читать материал на украинском

Бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых ранее задержали в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники агентства Reuters. Издание полагает, что Парнас работал переводчиком на адвокатов Фирташа.

Игорь Фруман и Лев Парнас

Игорь Фруман и Лев Парнас

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По данным источника, Парнас и Фруман несколько месяц работали на Дмитрия Фирташа в то время, когда он финансировал деятельность двух соратников адвоката Рудольфа Джулиани. Также источник не смог назвать, сколько получали бизнесмены и какие именно услуги оказывали.

При этом сам Джулиани заявил, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". Цель их поездок Джулиани назвать не смог.

"Они задержали невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и нарисовали его таким себе плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Это один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен", — заявлял Парнас незадолго до задержания.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на сумму 200 млн грн.

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Персона
Дмитрий Фирташ
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От уже и задок фирташу зажмут)))))
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