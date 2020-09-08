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В Минске началось силовое задержание протестующих, людей попытались "отбить" у ОМОНа. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
7,8 т.
Задержания в Минске

Задержания в Минске. Коллаж

В Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой.

Соответствующие видео были опубликованы на YouTube-канале "TUT.BY. Политика", и "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записях, ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.

Задержание женщины.

Задержание женщины. TUT.BY

Часть протестующих окружили автозак, требуя отпустить граждан. Они скандировали "Отпускай". В это время машины сигналили, поддерживая участников акции.

Люди возле машины силовиков.

Люди возле машины силовиков. Скриншот видео

На проспекте Машерова, как пишет "Радио Свобода" в Telegram, были задержаны практически все участники марша.

Задержание женщины возле Комаровского рынка.

Задержание женщины возле Комаровского рынка. Радио Свобода

На Комаровском рынке протест продолжился. Как видно на видео, акция была мирной, участники скандировали "Мария" и хлопали.

Задержания в столице Беларуси.

Задержания в столице Беларуси. Скриншот

Людей хватали силовики, скрывающие лицо.

Людей хватали силовики, скрывающие лицо. Скриншот

Скриншот

Скриншот

ОМОН применял силу против протестующих.

ОМОН применял силу против протестующих. TUT.BY

Фото из акции протеста.

Фото из акции протеста. TUT.BY

Некоторых людей повалили на землю.

Некоторых людей повалили на землю. TUT.BY

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, считает, что его свержение якобы будет иметь разрушительные последствия для страны.

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