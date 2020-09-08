В Минске началось силовое задержание протестующих, людей попытались "отбить" у ОМОНа. Видео

В Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой.

Соответствующие видео были опубликованы на YouTube-канале "TUT.BY. Политика", и "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записях, ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.

Задержание женщины. TUT.BY

Часть протестующих окружили автозак, требуя отпустить граждан. Они скандировали "Отпускай". В это время машины сигналили, поддерживая участников акции.

Люди возле машины силовиков. Скриншот видео

На проспекте Машерова, как пишет "Радио Свобода" в Telegram, были задержаны практически все участники марша.

Задержание женщины возле Комаровского рынка. Радио Свобода

На Комаровском рынке протест продолжился. Как видно на видео, акция была мирной, участники скандировали "Мария" и хлопали.

Сытуацыя на Камароўскім рынку: некалькі людзей затрымалі, іншыя скандуюць "Марыя, Марыя" ў падтрымку зьніклай Марыі Калесьнікавай pic.twitter.com/QANpeDmnzv — Радыё Свабода (@svaboda) September 8, 2020

У Комаровского рынка в Минске собрались примерно 40 человек на несанкционированный митинг в поддержку Марии Колесниковой.



Начались задержания.



Члена координационного совета белорусской оппозиции Колесникову, напомним, сегодня задержали на белорусско-украинской границе pic.twitter.com/02kSd7K7RD — RT на русском (@RT_russian) September 8, 2020

Задержания в столице Беларуси. Скриншот

Людей хватали силовики, скрывающие лицо. Скриншот

Скриншот

ОМОН применял силу против протестующих. TUT.BY

Фото из акции протеста. TUT.BY

Некоторых людей повалили на землю. TUT.BY

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, считает, что его свержение якобы будет иметь разрушительные последствия для страны.

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