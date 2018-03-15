Зачем Путину высокая явка на выборах: озвучена версия

Целый ряд последних событий, которые могли бы дискредитировать российскую власть, на самом деле консолидируют российское общество вокруг действующего президента.

В свою очередь, консолидация общества накануне очередных президентских выборов, высокие показатели явки на выборах и высокий уровень поддержки могут послужить Владимиру Путину для его дальнейших целей, - сказал "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"Напряжение с Западом способствует консолидации населения вокруг него и способствует мотивации к участию в голосовании. Поэтому ему это выгодно – это не дискредитация, а наоборот – улучшение", - заверил политик.

В то же время он заметил, что для такой консолидации было вполне достаточно "милитаристского послания Путина Федеральному собранию".

Отвечая на вопрос "Обозревателя", почему Кремль так обеспокоен высокой явкой на выборах, несмотря на то, что их исход предопределен, Гозман сказал: "Некоторые люди считают, что Путин готов пойти на конституционные изменения, чтобы оставаться во власти пожизненно на изменения, а для этого ему необходимо продемонстрировать народную поддержку".

Если это так, то "ему нужна высокая явка и высокие проценты - желательно не нарисованные или, по крайней мере, нарисованные так аккуратно, чтобы это не было заметно", - добавил политик.

Таким образом, исходя из этой версии, у Путина будут "развязаны руки для изменения конституции, политической системы, чтобы можно было остаться у власти пожизненно", - пояснил оппозиционер.

Как писал "Обозреватель", ранее Леонид Гозман заявил: последнее решение в отношении России правительства Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля свидетельствуют о плачевном состоянии репутации РФ как государства.