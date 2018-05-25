"Зачем она нужна?" На росТВ предложили уничтожить Украину

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов цинично высказался об Украине, заявив, что Россия больше не заинтересована в ее существовании (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он позволил себе заявить, что до событий 2013-2014 года страна-агрессор якобы прилагала все усилия для сохранения единства Украины, которая сама отказалась от такого пути развития. Свою проимперскую позицию с намеком на территориальные претензии к соседней стране Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мы старались, сколько могли, сохранять условия для того, чтобы единая Украина была. Пусть в виде конфедерации, федерации еще там чего-то и так далее. Но Украина сделала все, чтобы сделать такую цель в принципе невозможной и нереализуемой", — заявил он.

Пропагандист также добавил, что не видит смысла в том, чтобы Россия стремилась сохранить Украину, поскольку это якобы будет грозить ее полной милитаризацией и "зачистками" сторонников "русского мира".

"Россия не заинтересована в большем существовании такого субъекта, как Украина. От нее шерсти никакой, а визгу очень много, если пользоваться такой метафорой. Поэтому окончательное завершение такого самоопределения для меня определяется, скажу прямо, наличием "Северного потока", "Болгарского" и "Турецкого потока", дороги уже есть, Крымский мост уже есть, а зачем она еще нужна?" — оскорбительно высказался о суверенном государстве Куликов, подыгрывая кремлевской оккупационной риторике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, корреспондент журнала "Эксперт" Геворг Мирзаян заявил, что Украины как государства не существует и на самом деле она является искусственным формированием, над которым ставят опыты.