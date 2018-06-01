За спиной у Трампа: Ким Чен Ын задумал встречу с Путиным

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

Такое заявление прозвучало во время визита в эту страну главы МИД России Сергея Лаврова, передает РБК.

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

"Вы очень резко выступаете (против США - Ред.), и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — заявил он.

В то же время госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что встреча Ким Чен Ына с американским лидером Дональдом Трампом находится под угрозой срыва.

По его словам, Вашингтон попытается убедить Пхеньян, что денкулеаризация укрепит его безопасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 мая, в КНДР прибыла делегация американских чиновников для участия в переговорах по подготовке саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.