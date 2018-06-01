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За спиной у Трампа: Ким Чен Ын задумал встречу с Путиным

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

Такое заявление прозвучало во время визита в эту страну главы МИД России Сергея Лаврова, передает РБК.

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

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"Вы очень резко выступаете (против США - Ред.), и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — заявил он.

В то же время госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что встреча Ким Чен Ына с американским лидером Дональдом Трампом находится под угрозой срыва.

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По его словам, Вашингтон попытается убедить Пхеньян, что денкулеаризация укрепит его безопасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 мая, в КНДР прибыла делегация американских чиновников для участия в переговорах по подготовке саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Владимир ПутинКим Чен ЫнДональд Трамп
Место
Северная Корея
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