За гранатометчицей Гадей, как-то незаметно прошли события, о которые вчера все ломали копья. А ведь еще в среду многие обозреватели говорили о том, что Тереза Мэй широко размахнулась, но в итоге – сдулась. Ничего подобного, просто Запад старается действовать в рамках установленных процедур, а они не дают быстрого, комплексного решения, кроме объявления войны. Все остальные реакции имеют некий лаг во времени. Сегодня наблюдалось развитие событий и то, что можно назвать "Антипутинской коалицией".

Огонь не то, что не угас, но только разгорается. Это подтверждает ответ министра обороны Великобритании, который он публично произнес на пресс-конференции, посвященной делу об отравлении в Солсбери и последующей высылкой из Лондона российских дипломатов. Комментируя бурную реакцию Москвы, он сказал: "России следует отойти в сторону и заткнуться". Говоря простым языком РФ, вместе с его гиперзвуковым, странно маневрирующим Путиным, дающим "шапку" встроенным внутрь ядерным реактором, послали по хорошо известному адресу. Заметим, уже не призывали или выражали озабоченность, а просто послали.

В этот же день, лидеры Великобритании, США и Франции, потребовали от Москвы объяснений по поводу этих действий. Если обвинения одной Великобритании отвергал представитель РФ в ООН, внешне очень похожий на часть тела, созвучную с народным именем Путина, то требование, повторенное уже лидерами всех ведущих стран Запада, просто так не откинешь. Оно конечно, можно побыковать еще раз, но надо понимать, что вопрос этот был задан не просто так, а для того, чтобы избрать инструмент для возвращения во вменяемое состояние либо РФ полностью, вместе с ее псевдо-президентом, либо без оного, либо и вовсе – весь этот зоопарк петухов из навоза, по частям.

Можно не сомневаться, что ни игра в молчанку, ни очередные вопли из-за забора: "вывсёврети!" или "это не мы!", уже не будут удовлетворительными. А чтобы в Кремле не возникало иллюзий, Великобритания уже объявила об отказе закупать российский газ полностью. Наверное, правительства Германии и Франции уже прямо сейчас рассматривают вопрос о том, как ускорить процесс кардинального уменьшения закупок российского рынка. Можно сказать, что через несколько лет, можно будет четко указать на этот день, как ответ на вопрос: "Когда РФ потеряла европейский рынок газа?".

Между прочим, в РФ брызжут желчью по поводу заявления британского министра обороны, а зря. Газпром уже заткнулся и сворачивает свое крупнейшее зарубежное представительство в Лондоне. Из 2000 общего числа сотрудников компании, работавших вне РФ, 1000 находилась в Лондоне. Теперь объявлено, что представительство закрывается, а сотрудники будут трудоустроены в Санкт Петербурге. Не знаю, как им будет Питер после Лондона, но догадываюсь, что эта публика уже сожрала весь валидол, выкурила марихуану, а с коксом, как мы знаем, косяк вышел чуть раньше.

Между прочим, указанное выше требование к РФ подписали лидеры четырех стран, а накануне, в Белый дом были приглашены представители куда большего количества стран, где обсуждалась эта ситуация и к четверке уже присоединяются другие страны, от Украины до Австралии. Их объединяет осознание того, что пришло время что-то делать с мировым террористом.

Американские обозреватели говорят о том, что набирающий обороты процесс формирования антироссийской коалиции, вполне может оказаться отладкой механизма для исключения РФ из состава постоянных представителей Совбеза ООН, а возможно и из самой организации.

Кроме этого, сего дня расширены санкции против физических и юридических лиц РФ, сразу в четырех номинациях, от агрессии в Украине, до кибератак на сервера предвыборной команды демократов.

Желающие могут поискать в нем знакомые фамилии, но сразу предупреждаем, что именно в этом пакете нет позиции: Путин Вова Вовович, зато там есть другая запись, которую мы там давно высматриваем, а именно: "FEDERAL SECURITY SERVICE (a.k.a. FEDERALNAYA SLUZHBA BEZOPASNOSTI; a.k.a. FSB), Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 107031, Russia; Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, Moscow 107031, Russia [CYBER2]. -to- FEDERAL SECURITY SERVICE (a.k.a. FEDERALNAYA SLUZHBA BEZOPASNOSTI; a.k.a. FSB), Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 107031, Russia; Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, Moscow 107031, Russia[CYBER2] [CAATSA — RUSSIA]." Для тех, кто в английском не ферштейн, речь идет об ФСБ.

MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL’NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ГЛАВНОЕРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT), Khoroshevskoye Shosse 76, Khodinka, Moscow, Russia; Ministry of Defence of the Russian Federation, Frunzenskaya nab., 22/2, Moscow 119160, Russia [CYBER2]. -to- MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL’NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ГЛАВНОЕРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT), Khoroshevskoye Shosse 76, Khodinka, Moscow, Russia; Ministry of Defence of the Russian Federation, Frunzenskaya nab., 22/2, Moscow 119160, Russia [CYBER2] [CAATSA — RUSSIA]. А это — знаменитая ГРУ. В общем, контора и конторские уже доигрались, за что могут передать большое спасибо, своему горячо любимому шефу.

Заметим, это только второй день, когда истек ультиматум Терезы Мэй и первый, когда 23 российских дипломатов с семьями, рассказывают своим соседям в Москве о Лондоне и "их нравах". В общем, Путин подходи ко дню своих выборов уже с формализацией статуса своей страны: "шизофренический лепрозорий". За это – стоит голосовать всем россиянам, даже давно мертвым.