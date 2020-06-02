За два месяца до официальных данных: в Британии рассекретили дату появления COVID-19

Эксперты признали, что COVID-19 мог появится в Великобритании еще в начале декабря – почти за два месяца до того, как был объявлен первый официальный случай заражения.

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Как сообщает DailyMail, исходя из утечки правительственных данных Китая, можно предположить, что первый случай в их стране случился 17 ноября. Следовательно, и в Британию он мог попасть куда раньше, чем 31 января, когда зарегистрировали первого больного.

Спустя месяцы пандемии, британцы узнали больше о симптомах COVID-19 и некоторые начали утверждать, что сталкивались с ними еще в начале декабря. Так, Кэтрин Майер, вдова гитариста Gang of Four Энди Гилла, считает, что у её мужа была именно эта болезнь.

64-летний музыкант в начале декабря вернулся из выступления в Китае, после чего был госпитализирован с пневмонией. Его состояние резко ухудшалось, а в организме уменьшился уровень кислорода. Через две недели нахождения в больнице он умер от отказа органов. В то же время в больницу с легочной инфекцией попал и его 26-летний тур-менеджер.

Энди Гилл и Кетрин Майер DailyMail

После Майер общалась с врачом, лечившим её мужа и тот подтвердил, что это действительно мог быть COVID-19.

"Во время болезни Энди мы не до конца понимали, почему его здоровье так резко ухудшается. Но как только мы узнали больше о COVID-19, мы поняли, что это действительно мог быть он", – рассказал врач.

IT-консультант Дарен Бленд 19 января вернулся с горнолыжного курорта в Австрии, который сейчас считается одним из очагов распространения COVID-19, так как связан со многими странами. Дарен уверен, что мог заразить и свою семью – жену и двоих дочерей.

"Я болел 10 дней. Это было ужасно, я не мог встать, работать, у меня сбивалось дыхание", – рассказал он.

Дарен Бленд DailyMail

С другого австрийского курорта вернулся и Эндрю Соппитт. Он тоже перенес респираторное заболевание, которое сейчас оценивает как COVID-19. Для подтверждения этого он даже сделал тест на антитела и тот дал положительный результат. Однако этот тест был куплен у частной компании, что не дает гарантий его точности.

Доктор Стивен Бейкер из Кембриджа отметил, что вероятность появления вируса в Британии в декабре есть.

"Зимой везде простуда, грипп и так далее. Например, в Ухане появился COVID-19, но люди о нем ничего не знали. Они путешествовали из страны и в страну. Могли ли среди них быть зараженные? Возможно. Тогда есть ли вероятность того, что они передали вирус и в Великобританию? Да, вполне возможно", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские врачи заявили, что COVID-19 в стране мог появиться гораздо раньше, чем там было подтверждено первые официальные случаи заражения (24 января).

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