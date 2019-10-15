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15 октября • обновлено в 13:54
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За 32 секунды: из галереи в США похитили полотно Дали

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В Сан-Франциско (США) вор украл из галереи Денниса Роя "Файн Арт" картину художника Сальвадора Дали "Жираф в огне". На совершение преступления у него ушло менее минуты.

Фотографии подозреваемого опубликовали в Twitter ABC News. Стоимость похищенного произведения искусства оценивается в $20 000.

"Он просто заглянул в галерею, вероятно, отвлекая кого-то из моих сотрудников", – сообщила директор "Файн Арт" Анджела Келлетт.

По ее словам, в момент кражи в зале находился еще один работник, но он не успел что-нибудь предпринять.

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"Это была наша витрина. Это была специальная выставка Сальвадора Дали, и да, он просто сбежал с ним, слишком быстро, чтобы кто-то мог с этим что-то сделать", – пояснила Келлетт.

Предполагаемый вор

Предполагаемый вор

Twitter ABC News

Украденное полотно

Украденное полотно

Twitter ABC News

По ее словам, на кражу у вора ушло 32 секунды.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленника задержали, полотно повреждений не получило.

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Персона
Сальвадор Дали
Место
США
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