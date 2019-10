За 32 секунды: из галереи в США похитили полотно Дали

В Сан-Франциско (США) вор украл из галереи Денниса Роя "Файн Арт" картину художника Сальвадора Дали "Жираф в огне". На совершение преступления у него ушло менее минуты.

Фотографии подозреваемого опубликовали в Twitter ABC News. Стоимость похищенного произведения искусства оценивается в $20 000.

"Он просто заглянул в галерею, вероятно, отвлекая кого-то из моих сотрудников", – сообщила директор "Файн Арт" Анджела Келлетт.

По ее словам, в момент кражи в зале находился еще один работник, но он не успел что-нибудь предпринять.

"Это была наша витрина. Это была специальная выставка Сальвадора Дали, и да, он просто сбежал с ним, слишком быстро, чтобы кто-то мог с этим что-то сделать", – пояснила Келлетт.

По ее словам, на кражу у вора ушло 32 секунды.

#DEVELOPING #OnlyOnABC7 Here’s a still frame of the art theft suspect. The work in his hand is a $20k Salvador Dali etching from a San Francisco art gallery. It’s called “Burning Giraffe.” Inspired by Picasso but completed by Dali in 1967. #ABC7now https://t.co/D5CQU08y8l pic.twitter.com/6XgWZejIfn