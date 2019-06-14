Языковой скандал с Украиной: Венгрия внезапно дала заднюю

В проект предстоящего саммита Украина-ЕС не включили обсуждение закона об образовании, который критикует Венгрия и который вспоминали в предыдущем заявлении саммита.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Напомним, встреча должна состояться 8 июля в Киеве.

Отмечается, что во время переговоров с другими странами-членами Венгрия поприветствовала обещания Администрации президента Украины Владимира Зеленского изучить некоторые аспекты закона и согласилась не вспоминать о нем в заявлении.

Венгрия и Украина Известия в Украине

Так, прошлогоднее комюнике по итогам саммита Украина-ЕС содержало призыв полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии №902/2017, – основываясь на предметном диалоге с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая законодательство, которое продлевает переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространение на частные школы.

В этот раз в документе идет речь о том, что Брюссель "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации".

В проекте саммита также говорится об осуждении раздачи Россией паспортов гражданам Украины на Донбассе.

Впрочем в заявлении все же не обошлось без негативных моментов. Документ содержит критику по определенным вопросам верховенства права, в частности говорится, что существует "насущная необходимость вернуть криминализацию незаконного обогащения и обеспечить необходимую независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных учреждений".

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся