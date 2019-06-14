Языковой скандал с Украиной: Венгрия внезапно дала заднюю

В проект предстоящего саммита Украина-ЕС не включили обсуждение закона об образовании, который критикует Венгрия и который вспоминали в предыдущем заявлении саммита.
Об этом сообщает "Радио Свобода". Напомним, встреча должна состояться 8 июля в Киеве.
Отмечается, что во время переговоров с другими странами-членами Венгрия поприветствовала обещания Администрации президента Украины Владимира Зеленского изучить некоторые аспекты закона и согласилась не вспоминать о нем в заявлении.
Венгрия и Украина
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Так, прошлогоднее комюнике по итогам саммита Украина-ЕС содержало призыв полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии №902/2017, – основываясь на предметном диалоге с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая законодательство, которое продлевает переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространение на частные школы.
В этот раз в документе идет речь о том, что Брюссель "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации".
В проекте саммита также говорится об осуждении раздачи Россией паспортов гражданам Украины на Донбассе.
Впрочем в заявлении все же не обошлось без негативных моментов. Документ содержит критику по определенным вопросам верховенства права, в частности говорится, что существует "насущная необходимость вернуть криминализацию незаконного обогащения и обеспечить необходимую независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных учреждений".
Как писал OBOZREVATEL:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.
Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.
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