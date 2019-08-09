Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Япония "забрала" у России Курилы: карта

3.5т Читать материал на украинском

В России запаниковали из-за "присвоения" Японией части Курильских островов, которые на сайте Олимпийских игр 2020 года отмечены как японская территория.

Так Японии приписали острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, которые являются российскими. На интерактивной карте изображен маршрут олимпийского огня по Японии.

Новости
Медведев едко прошелся по Японии из-за Курил: о чем речь

Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, но олимпийский маршрут по ним не проходит.

Япония "забрала" у России Курилы: карта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
7
Смешно
14
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Министерство северных территорий есть в Японии.....в Украине можно уже создавать министерство южных территорий или министерство проёпаных территорий....проМАНДАйненых территорий.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Макарский Александр
Макарский Александр
На картах Шумерии, Крым тоже жевто-блакитного коляру, и шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...