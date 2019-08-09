Япония "забрала" у России Курилы: карта

В России запаниковали из-за "присвоения" Японией части Курильских островов, которые на сайте Олимпийских игр 2020 года отмечены как японская территория.

Так Японии приписали острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, которые являются российскими. На интерактивной карте изображен маршрут олимпийского огня по Японии.

Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, но олимпийский маршрут по ним не проходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

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