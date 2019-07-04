Взрывы на Дне Независимости в Минске: в трагедии нашли "российский" след

Взорвавшиеся в Минске на Дне Независимости салютные установки и фейерверки были приобретены в России.

Взрывоопасные изделия были куплены в российском ОАО "Пиро-Росс" г. Сергиев Посад, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Расследование показало, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

Предварительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм). При этом, следователи отрабатывают и другие версии произошедшего. В Минобороны Беларуси подчеркнули, что все меры безопасности были соблюдены.

"Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами", – добавили в ведомстве и добавили, что для исключения "человеческого фактора" велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

В Минске взорвался салют Twitter Vlad Gaevsky

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в Минске во время праздничного салюта в честь Дня Независимости один из снарядов взорвался прямо на земле.

Также в Беларуси начали расследование из-за взрывов фейерверков в Минске во время праздничного салюта.

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