В Бейруте сразу после взрыва родился ребенок: впечатляющие кадры

В столице Ливана Бейруте женщина родила первенца сразу после мощного взрыва в порту.

Роженица Эмма Хнайссер находилась в больнице Святого Георгия, передает CNN. Рождение мальчика в экстремальных условиях заснял на камеру отец ребенка Эдмонд Хнайссер (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как видно на кадрах, окна палаты разбило взрывной волной, а осколки полетели в разные стороны.

Новорожденный. Facebook / Eddy Khnaisser

"Все вокруг было разбито. Я пошел и забрал все с моей жены, помог медсестре встать с пола прямо перед ее кроватью, а затем отодвинул кровать жены в безопасное место", – рассказал мужчина.

Эдмонд сказал, что он покатил кровать Эммы в комнату, которая, как казалось, не была затронута взрывом.

Некоторые медики пострадали. "Они зашили друг друга, были очень профессиональными, а затем начали работу так, будто ничего не произошло", – рассказал Эдмонд.

Женщине в результате пришлось рожать без каких-либо лекарств. "При этом не было освещения, поэтому врачи и медсестры освещали мою жену мобильными телефонами", – добавил отец мальчика.

Мальчик родился сразу после взрыва. Facebook / Eddy Khnaisser

Врачи работали без света. Facebook / Eddy Khnaisser

Мама Хнайссера также находилась в больнице и получила травму. Она находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии и выздоравливает.

Мужчина поблагодарил медиков, которые приняли роды у его жены, и назвал их "супергероями": "Они могли просто уйти, испугаться и уйти, но никто из них не ушел".

Facebook / Eddy Khnaisser

Facebook / Eddy Khnaisser

Facebook / Eddy Khnaisser

Facebook / Eddy Khnaisser

Мальчика назвали Джорджем и забрали домой вечером в пятницу, 7 августа.

Разрушения в больнице. CNN

Джордж. CNN

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