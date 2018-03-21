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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Выживать с рынка: новая стратегия США по России

12.7т

С помощью доброго слова и пистолета можно добиться куда большего, чем с помощью просто доброго слова. А если заявления о демократических ценностях подкреплены реальной угрозой и материальным интересом, это куда эффективнее выражений глубокой озабоченности.

Итак, Госдеп США выступил с интересным заявлением. Компании, которые будут участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут попасть под санкции в рамках Акта о противостоянии противникам Америки посредством санкций. О чем, в принципе, предупреждали еще несколько месяцев назад. Под удар американских "энергетических" санкций попадает не только Газпром и другие российские компании, а их партнеры. Из любой третьей страны. А без западных технологий и без поставок импортного оборудования построить "Северный поток-2" Россия просто физически не сможет. Не говоря уже о деньгах – половина финансирования газопровода должна идти от западных компаний. Проект, конечно, интересный, но не настолько, чтобы ругаться с США.

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После Трампа миру придется признать Путина

Почему к американской угрозе стоит относиться серьезно вполне очевидно. Потому что тут кроме разговоров о ценностях, энергетической независимости Европы и рисках для Украины речь идет об очень и очень серьезных деньгах. В настоящий момент США поставили под большой вопрос целесообразность строительства газопровода "Сила Сибири" из РФ в Китай. Просто предложив правительству Поднебесной более интересный проект газопровода из Аляски. И с европейского рынка американцы намерены теснить "Газпром", освобождая место для поставок своего газа. Ничего личного – просто бизнес. Который удачно совпал с дискуссиями о демократических ценностях. Которые хороши сами по себе, но подкрепленные финансовыми интересами выглядят куда более внушительно. Инициативу Госдепа активно поддерживают Конгресс и Сенат, так что кому-то из партнеров "Газпрома" может "прилететь" в самое ближайшее время.

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Плата за "геополитические успехи" Кремля

Меньше слов – больше дела. Именно так выглядит стратегия США в отношении Кремля на сегодняшний день. Без криков, громких заявлений и попыток достучаться до того, что у них вместо совести и инстинкта самосохранения. Просто выжимать с рынков углеводородов любыми средствами. Между тем президент США Дональд Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Искусство дипломатии заключается в том, чтобы говорить "Хороший песик" до тех пор, пока не нащупаешь камень…

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
США
Источник
Источник:site.ua
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