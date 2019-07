Выяснили правду об MН17: Россия атаковала выведших ее на чистую воду расследователей

Британское издание Bellingcat заявило о кибератаке, связанной с их расследованиями в отношении России.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил основатель команды Bellingcat Элиот Хиггинс, назвав сайт мишенью РФ.

"И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.

Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, либо это делают их хакеры, или тролли, или медиа", – написал он.

Впоследствии Хиггинс добавил, что, вероятно, российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, используемую расследователями, пишет "Радио Свобода".

Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках "скомпрометировать своих пользователей".

Известно, что атака была направлена, в частности, против журналистов-расследователей, изучающих деятельность российской разведки.

Yet again, Bellingcat finds itself targeted by cyber attacks, almost certainly linked to our work on Russia. I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https://t.co/DtixLzMDpI