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Выяснили правду об MН17: Россия атаковала выведших ее на чистую воду расследователей

2.5т Читать материал на украинском

Британское издание Bellingcat заявило о кибератаке, связанной с их расследованиями в отношении России.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил основатель команды Bellingcat Элиот Хиггинс, назвав сайт мишенью РФ.

"И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.

Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, либо это делают их хакеры, или тролли, или медиа", – написал он.

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Иллюстрация. Кибератака России

Иллюстрация. Кибератака России

Information Age

Впоследствии Хиггинс добавил, что, вероятно, российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, используемую расследователями, пишет "Радио Свобода".

Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках "скомпрометировать своих пользователей".

Известно, что атака была направлена, в частности, против журналистов-расследователей, изучающих деятельность российской разведки.

Отметим, Bellingcat известен расследованиями относительно сбитого в 2014 году над Донбассом малазийского самолета рейса MH17, а также отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно Bellingcat опровергла версию росСМИ, оправдывающую пойманного СБУ бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимира Цемаха.

  • Так, Цемах как экс-начальник ПВО может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines.

  • Однако российские пропагандисты заявили, что в нашумевшем интервью террорист не говорил о "Буке", которым был сбит пассажирский лайнер, а якобы произнес нецензурное слово.

  • Эксперты Bellingcat провели эксперимент с использованием продвинутого механизма преобразования текста в речь и выяснили, что это ложь.

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Теги
Bellingcat Кибератака Россия
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Путин,по кличке Ху@ло поганое пытается уйти от отвественности за один из своих крупнейших терактов
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
На самом деле уже весь мир, кроме Украины знает, что Россия не причастна к сбитому Боингу! Его сбили ВСУ, либо по случайно, либо по приказу США.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Боинг сбил ВСУ,это все понимают ,,абсолютно все
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