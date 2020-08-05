Выяснилась причина массовой гибели слонов в Африке: не браконьеры и не болезнь

Причиной гибели сотни слонов в африканской стране Ботсвана стали природные токсины.

Об этом сообщают местные зоозащитники, передает AFP. Однако окончательный вывод о гибели животных еще предстоит сделать после более тщательного изучения.

Глава отдела Дикой природы и парков Ботсваны Сирил Таоло сообщил, что окончательное заключение еще не вынесено, однако есть научное обоснование того, что некоторые бактерии могут естественно вырабатывать токсины при нахождении в стоячей воде.

"Основываясь на некоторых предварительных результатах, которые мы получили, мы рассматриваем естественные токсины как потенциальную причину смерти. Но на сегодняшний день мы не сделали вывод о том, что является окончательной причиной смертности", – отметил он.

Отметим, что в Ботсване находится самая большая в мире популяция слонов, которая может насчитывать около 130 тысяч особей. Начиная с марта этого года, найдены мертвыми 281 слон, хотя независимые экологи утверждали, что погибли более 350.

Ранее полагали, что слоны могли быть отравлены цианидом, который применяют браконьеры. Однако трупы животных были нетронуты. Также тесты откинули версию гибели от сибирской язвой, которую рассматривали некоторые экологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в массовой гибели слонов в Ботсване подозревали коронавирус.