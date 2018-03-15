Кремль оступился: что потеряет Россия из-за Британии

Скандал между Великобританией и Россией из-за отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжает набирать обороты. В среду, 14 марта, эта история получила мощное продолжение.

"Обозреватель" разбирался в перипетиях и последствиях происходящего.

Бомба взорвалась

Выступления премьер-министра Терезы Мэй 14 марта в британском парламенте ждали, предвкушали или боялись – в зависимости от политических предпочтений. Из инсайдов английской прессы было ясно, что дело не обойдется традиционным выражением "обеспокоенности", ведь отравление Скрипалей под боком у MI6 стало для Лондона ударом под дых.

К тому же, на острове еще не забыли о резонансном отравлении полонием подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, в чем также подозревали РФ. Да и множество других непонятных смертей среди русских эмигрантов наложило свой отпечаток.

Однако речь, которую произнесла Мэй с трибуны, все равно произвела мощный эффект. Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ, прервала все официальные отношения с Москвой и пообещала заморозить все российские госактивы на своей территории, если подозрения подтвердятся.

Союзники и колеблющиеся

При этом Лондон призывает другие страны последовать своему примеру. Скорее всего, англичан поддержат давние союзники - Австралия и Канада, вполне вероятно, что к этой тройке присоединятся и США.

С Европой все гораздо сложнее. Страны-лидеры стараются делать вид, что выступают против России единым фронтом, однако на деле их раздирают внутренние противоречия. Та же Германия все еще сохраняет интерес к российскому газовому проекту "Северный поток-2". Италия и так традиционно тяготела к России, а после успеха правых на недавних парламентских выборах, симпатиков Москвы там может стать еще больше.

Кроме того, не следует забывать и об обиде на Великобританию за Brexit. Так что ждать солидарности от ЕС не стоит. Максимум – символические осуждающие фразы вкупе с традиционными призывами наказать виновных. Но на какое-то время хватит и этого.

Сколько может потерять Россия

Высылка дипломатов, бойкот официальными лицами ЧМ в России и резкие слова Мэй в адрес министра Сергея Лаврова – это прекрасно. Но на Западе наверняка понимают, что единственным адекватным ответом (кроме открытых боевых действий) на отравление семьи Скрипалей может быть новый экономический удар по России.

В данном случае интересно, сколько может потерять Москва в случае ареста своих активов за рубежом? В первую очередь речь будет идти об арестах многочисленных объектов недвижимости, которые Россия получила в наследство от СССР.

Больше десяти лет назад управление имуществом за рубежом было передано в Администрацию президента РФ и Министерство иностранных дел. Российский МИД стал нести ответственность за имущественные комплексы, относящиеся к посольствам, управление делами – за все остальное.

Никакой информации о том, сколько имущества осталось на сегодняшний день и как оно управляется – нет.

Однако в 2008 году Счетная палата РФ оценила все недвижимое добро примерно в $300 млрд. Если за последние несколько лет эта цифра и стала ниже, то незначительно. Так что арест имущества за рубежом – серьезный удар для терпящей санкции России.

"Похоже на холодную войну"

Богатые россияне очень любят Великобританию. Там хорошо, комфортно, а главное – нет экстрадиции в РФ. Во время своего выступления Мэй прозрачно намекнула, что с въездом у россиян теперь могут возникнуть проблемы. Так что их мирок сегодня стал еще уже.

"Это уже похоже на холодную войну. Например, для граждан РФ и так уже существуют ограничения в Силиконовой долине, некоторые престижные вузы на Западе отказываются включать их в свои программы и т.д. А если британские техспециалисты дадут твердые уверения, что Москва причастна к отравлению Скрипаля, то паровозом обязательно пойдет и убийство Литвиненко. Если британцы смогут все это обосновать, то наверняка сумеют добиться солидарности союзников в вопросе санкций", – сказал "Обозревателю" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Плюс для Украины

Последний раз Запад занимал столь жесткую позицию по отношению к России после крушения MH-17 на Донбассе. Тогда союзники Украины прямо обвиняли Кремль в терроризме и быстро ввели против России новые санкции.

За четыре года тот ужас успели позабыть, а усилия российских дипломатов вкупе с большими деньгами заставили некоторые европейские страны подобреть. Однако убийство Скрипаля и его дочери должно напомнить всему миру, с кем они имеют дело.

Теперь с России явно не снимут санкции за войну на Донбассе и Крым, а украинским дипломатам будет гораздо легче доносить информацию о нависшей над миром угрозе. В Кремле явно оступились и нам нужно этим пользоваться. Борьба только начинается.